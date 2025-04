Os mercados financeiros asiáticos apresentaram desempenho misto na quinta-feira, lutando por uma direção clara após uma forte liquidação em Wall Street na noite anterior, que reacendeu as preocupações sobre o crescimento econômico global e o impacto das políticas comerciais dos EUA.

Enquanto algumas bolsas regionais conseguiram ganhos, outras vacilaram sob o peso da apreensão dos investidores.

O tom cauteloso de Powell define o clima do mercado.

A queda no sentimento foi amplamente atribuída às declarações do presidente do Federal Reserve dos EUA, Jerome Powell.

Em declarações na quarta-feira, Powell fez uma avaliação cautelosa, alertando que as estratégias tarifárias em curso do Presidente Donald Trump representavam riscos para o duplo mandato do banco central, podendo afastar ainda mais a inflação e o emprego dos níveis desejados.

Crucialmente, ele também indicou que o Fed adotaria uma postura paciente, aguardando dados econômicos mais definitivos antes de considerar quaisquer ajustes nas taxas de juros.

Esses comentários pareceram esfriar as expectativas de cortes iminentes nas taxas e aumentaram as preocupações sobre a trajetória econômica.

Wall Street despenca com temores de crescimento.

Reagindo às declarações de Powell e à crescente preocupação econômica, o mercado de ações dos EUA sofreu uma queda significativa na quarta-feira. A pressão de venda foi generalizada em todos os setores.

O Dow Jones Industrial Average despencou 699,57 pontos, uma queda de 1,73%, fechando em 39.669,39.

O S&P 500 sofreu uma perda percentual ainda mais acentuada, caindo 120,93 pontos, ou 2,24%, para fechar em 5.275,70.

O Nasdaq Composite, com forte presença de empresas de tecnologia, foi o mais afetado pela liquidação, caindo 516,01 pontos, ou 3,07%, para fechar a sessão em 16.307,16.

Os dados de amplitude do mercado sublinharam a fraqueza generalizada.

De acordo com a Reuters, as ações em queda superaram significativamente as em alta em ambas as principais bolsas, com uma proporção de 1,58 para 1 na NYSE e uma proporção mais acentuada de 2,02 para 1 na Nasdaq.

A Ásia navega em correntes mistas.

Refletindo esse cenário global instável, os mercados asiáticos apresentaram divergências regionais na manhã de quinta-feira.

O Nikkei 225 do Japão conseguiu abrir em alta, ganhando 0,59%, enquanto o índice Topix mais amplo adicionou 0,26%.

A Coreia do Sul também registrou impulso positivo, com o índice Kospi subindo 0,41% e o Kosdaq, de pequena capitalização, apresentando uma alta mais expressiva de 1,02%.

O índice S&P/ASX 200 da Austrália registrou ganhos modestos de 0,18% no início do pregão.

No entanto, os contratos futuros do índice Hang Seng de Hong Kong sinalizaram um início mais fraco, sugerindo que as preocupações permaneciam proeminentes nos principais centros regionais.

Ações indianas se preparam para abertura mais fraca, com potencial de realização de lucros.

Após a forte queda noturna nos EUA e os sinais mistos da Ásia, o mercado de ações indiano deve abrir em baixa na quinta-feira.

As tendências na plataforma Gift Nifty indicaram uma pressão negativa crescente para os índices de referência domésticos, o Sensex e o Nifty 50.

Somando-se aos ventos contrários, analistas antecipam uma possível atividade de realização de lucros após as ações indianas terem registrado uma forte alta nas três sessões consecutivas anteriores.

Essa confluência de sentimento global cauteloso e potencial de vendas domésticas pode pesar sobre o mercado no início do dia de negociação.