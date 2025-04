Preços das criptomoedas hoje: BTC preso abaixo de US$ 85 mil, XRP cai 1,4%

O mercado de criptomoedas permaneceu calmo na quinta-feira.

O preço do Bitcoin ficou abaixo da marca de US$ 85.000, enquanto outras criptomoedas importantes, como XRP e ETH, apresentaram movimentação discreta.

A capitalização de mercado global das criptomoedas está em US$ 2,66 trilhões, uma queda de 0,29% nas últimas 24 horas.

O volume total do mercado no mesmo período foi de US$ 71,13 bilhões, uma queda de 1,24%.

O sentimento geral do mercado é cauteloso em meio à incerteza contínua em torno do cenário tarifário.

Os investidores permanecem cautelosos quanto à extensão e ao momento de potenciais novas medidas comerciais.

O primeiro trimestre discreto das criptomoedas

Copy link to section

O Relatório do Setor de Criptomoedas do 1º Trimestre da CoinGecko mostra que a capitalização total do mercado de criptomoedas caiu 18,6% no primeiro trimestre, apagando US$ 633,5 bilhões após atingir o pico em 18 de janeiro, pouco antes da posse do presidente dos EUA, Donald Trump.

A queda foi acompanhada por uma redução de 27,3% no volume médio diário de negociações em comparação com o trimestre anterior.

No mesmo período, o Bitcoin caiu 11,8%, embora sua dominância de mercado tenha aumentado.

O ativo teve desempenho inferior ao do ouro e aos títulos do Tesouro dos EUA no trimestre.

Preço do Bitcoin (BTC) hoje

Copy link to section

O Bitcoin foi negociado a US$ 84.688,03, com um aumento modesto de 0,39% nas últimas 24 horas.

A faixa de negociação da moeda nas últimas 24 horas ficou entre US$ 83.314 e US$ 85.428,28.

A dominância de mercado do Bitcoin está em 63,11%, uma queda de 0,05% em relação ao dia anterior.

A recente estagnação do Bitcoin ocorreu em paralelo com uma saída de US$ 171 milhões de ETFs de Bitcoin na quarta-feira.

De acordo com dados da Farside, a liquidação interrompeu um início positivo de semana, quando os ETFs adicionaram US$ 1,5 milhão na segunda-feira e US$ 76,4 milhões na terça-feira.

Historicamente, as saídas de ETFs durante as altas de preços frequentemente precederam quedas significativas no preço do Bitcoin.

Preço do Ethereum (ETH) hoje

Copy link to section

O Ethereum caiu cerca de 0,5%, sendo negociado a US$ 1.587,21.

A mínima e a máxima intradiárias foram de US$ 1.540,03 e US$ 1.609,55, respectivamente.

Os ETFs de Ether à vista registraram mais US$ 12 milhões em saídas ontem, marcando sete dias consecutivos de fluxos negativos.

Preço do XRP e SOL hoje

Copy link to section

O preço do XRP caiu mais acentuadamente, 1,4%, sendo negociado a US$ 2,07 após atingir uma mínima intradiária de US$ 2,06 e uma máxima de US$ 2,12.

O preço da Solana (SOL) contrariou a tendência do mercado, negociando mais de 4% acima, a US$ 133,72.

O token surgiu como o maior ganhador entre as 10 principais criptomoedas por capitalização de mercado.

Principais criptomoedas com ganhos e perdas

Copy link to section

O Onyxcoin (XCN) liderou os ganhos com um salto de 14,02%, atingindo US$ 0,01914, seguido pelo Helium (HNT), que subiu 9,92%, chegando a US$ 3,56.

Render (RENDER) avançou 7,09%, atingindo US$ 4,02, enquanto Hyperliquid (HYPE) subiu 4,93%, chegando a US$ 16,61.

MANTRA (OM) caiu 19,40% nas últimas 24 horas, para US$ 0,6355, enquanto AB (AB) recuou 13,54%, para US$ 0,01040. Movement (MOVE) caiu 8,99%, sendo negociado agora a US$ 0,2313.

A Fartcoin (FARTCOIN) caiu 7,76%, para US$ 0,8651, e a JasmyCoin (JASMY) perdeu 5,05%, sendo negociada atualmente a US$ 0,01348.

A Walrus (WAL) também subiu, adicionando 5,81% para negociar a US$ 0,4058.