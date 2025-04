Previsão de preço do Polkadot com a Copper e a P2P.org trazendo o staking de DOT para instituições

Polkadot (DOT) está sendo negociado a aproximadamente US$ 3,63, com um volume de negociação de 24 horas de US$ 139 milhões, um aumento de 6% em relação ao dia anterior. O preço do DOT subiu cerca de 3% nas últimas 24 horas.

No entanto, houve uma tendência de queda no último mês, com uma queda de mais de 15% em meio a uma pressão de venda mais ampla. Essa perspectiva remonta a dezembro de 2024, quando o preço caiu abaixo de US$ 10, e atualmente vê o Polkadot sendo negociado 93% abaixo de sua máxima histórica de US$ 55.

Mas, apesar disso, Polkadot permanece uma criptomoeda proeminente e ocupa a 20ª posição por capitalização de mercado, com US$ 5,6 bilhões. A recente parceria entre Copper e P2P.org, entre outros catalisadores, poderia impulsionar o interesse institucional em DOT, influenciando potencialmente sua trajetória de preço?

Parceria entre Copper e P2P.org, suporte inicial da DOT

A plataforma de custódia de ativos digitais Copper se uniu ao provedor de staking institucional P2P.org para oferecer serviços de staking seguros e personalizados para investidores institucionais.

Anunciada em 16 de abril de 2025, esta colaboração visa integrar a tecnologia de Computação Multipartidária (MPC) de ponta e as soluções de custódia da Copper com a robusta infraestrutura de staking e a tecnologia de rebalanceamento proprietária da P2P.org. O principal objetivo é otimizar os retornos para instituições, simplificando o acesso a oportunidades de staking.

Embora as plataformas planejem oferecer soluções para múltiplas blockchains, Polkadot e Solana são as duas primeiras. Ethereum e Bittensor também estão sendo consideradas.

Ao permitir que instituições façam staking de DOT com segurança, essa colaboração poderia aumentar a demanda pelo token nativo da Polkadot. É uma medida que poderia posicionar a Polkadot como um ator-chave no ecossistema de staking institucional, potencialmente impulsionando a adoção a longo prazo e a estabilidade de preços.

Análise e previsão do preço do Polkadot

A ação do preço do Polkadot tem sido baixista no curto prazo, com o token sendo negociado dentro de uma faixa de US$ 3,54 a US$ 5,36.

O suporte principal está em US$ 3,54, enquanto a resistência está em US$ 5,36, com obstáculos adicionais em US$ 6,51 e US$ 7,40. Os indicadores técnicos fornecem sinais mistos.

DOT chart by TradingView

A média móvel simples (SMA) de 50 dias está em US$ 4,26, acima do preço atual, indicando pressão de baixa. Enquanto isso, o índice de força relativa (RSI) e os indicadores de convergência e divergência de médias móveis (MACD) apoiam um cenário de baixa de curto prazo.

Apesar dessa perspectiva, o aumento da participação institucional por meio de staking poderia ajudar a impulsionar uma virada otimista para o DOT. Um aumento geral em todo o mercado de criptomoedas também provavelmente seria muito positivo para a altcoin.

Se isso acontecer, o DOT poderá atingir US$ 10 e os cruciais US$ 20 no curto prazo. Por outro lado, o suporte pode se materializar em torno de US$ 3,02.