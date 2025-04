SovEcon eleva previsões para a produção de trigo russa em 2025 devido a melhores taxas de sobrevivência no inverno.

A SovEcon, uma consultoria agrícola líder, revisou para cima sua previsão para a produção de trigo russa.

A nova estimativa projeta uma colheita de 79,7 milhões de toneladas métricas, representando um aumento substancial de 1,1 milhão de toneladas métricas em relação à previsão anterior.

Este ajuste reflete a melhoria das condições e as expectativas de uma colheita de trigo mais abundante na Rússia.

A revisão para cima na previsão de produção tem implicações potenciais para a oferta e os preços globais de trigo, uma vez que a Rússia é um importante ator no mercado internacional de trigo.

Taxa de sobrevivência no inverno melhorada

A última revisão da projeção de rendimento da safra mostra uma melhora significativa devido às taxas de sobrevivência no inverno superiores ao esperado, disse a SovEcon.

Essa resiliência inesperada resultou em um maior número de plantas sobrevivendo às duras condições de inverno, levando a uma colheita maior do que inicialmente previsto.

As últimas previsões indicam um ajuste nas expectativas de produção de trigo.

A produção de trigo de inverno na Rússia foi revisada para cima, com a produção projetada agora em 52,2 milhões de toneladas métricas, um aumento notável em relação à estimativa anterior de 50,7 milhões de toneladas métricas, de acordo com a última previsão.

Por outro lado, a perspectiva para a produção de trigo de primavera também foi atualizada.

A previsão foi reduzida para 27,5 milhões de toneladas métricas, representando uma diminuição em relação à projeção anterior de 27,9 milhões de toneladas métricas.

Essa redução pode ser atribuída a uma série de fatores, como condições climáticas desfavoráveis, surtos de pragas ou doenças, ou outros desafios que afetaram as colheitas de trigo de primavera.

A SovEcon disse:

As plantas resistiram bem ao inverno e seu estado melhorou.

As condições gerais das colheitas melhoram.

O Serviço Federal Russo de Hidrometeorologia e Monitoramento Ambiental (Roshydromet) relatou uma melhora significativa na condição das colheitas em toda a Rússia.

Em março, apenas 5% das plantações de trigo foram avaliadas como em mau estado.

Isso representa uma recuperação substancial em relação ao recorde de 37,1% das colheitas em más condições relatado em novembro, indicando uma tendência positiva para a agricultura russa.

As avaliações do Roshydromet indicam que as condições das culturas normalmente melhoram durante os meses de inverno.

As melhorias mais significativas são observadas em temporadas que começam com condições de campo excepcionalmente ruins, como as de 2015 e 2021.

Apesar do otimismo recente em torno das perspectivas da próxima safra de trigo russa, a SovEcon mantém uma postura cautelosa, afirmando que é muito cedo para fazer projeções definitivas.

O potencial de rendimento permanece abaixo da média.

Apesar das condições climáticas favoráveis durante o mês de março, a saúde geral e o potencial de rendimento da safra de trigo permanecem abaixo da média, disse a SovEcon.

Também é possível que o clima favorável de março tenha chegado tarde demais para melhorar substancialmente a condição geral da safra.

Devido ao déficit persistente de umidade do solo observado em diversas regiões e à previsão de condições climáticas secas nas próximas semanas, a avaliação atual da SovEcon sugere que é improvável uma melhora significativa nos níveis de umidade do solo.

Essa projeção implica que o déficit atual deve persistir, podendo impactar as atividades agrícolas, a disponibilidade de água e a saúde dos ecossistemas nas áreas afetadas.

A falta de chuvas significativas e a continuidade do clima seco provavelmente agravarão o déficit de umidade do solo existente, levando a maiores desafios na gestão de recursos hídricos e na produtividade agrícola.

Andrey Sizov, diretor-gerente da SovEcon, disse:

Apesar da previsão aumentada, espera-se que a colheita deste ano seja a menor desde 2021, quando foram colhidas 76,0 milhões de toneladas métricas (MMT). Em 2024, a Rússia produziu 82,6 MMT.