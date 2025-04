A globalização está em uma encruzilhada? Nacionalismo e protecionismo ameaçam a recuperação do comércio.

A globalização há muito é considerada uma onda imparável no mundo do comércio e da cooperação internacional, promovendo o crescimento econômico e os intercâmbios culturais em todo o mundo.

No entanto, nos últimos anos, surgiram vários obstáculos que ameaçam minar décadas de desenvolvimento.

De acordo com um relatório da Statista, o ressurgimento do nacionalismo e as medidas protecionistas são alguns dos fatores que estão alterando o cenário do comércio global, levando muitos a se perguntarem se já ultrapassamos o ápice da globalização.

Um declínio terminal: o impacto da pandemia

O curso do comércio global tem sido tudo menos linear.

Após décadas de expansão estável, a crise financeira de 2008 expôs falhas no sistema.

No entanto, foi o surto de COVID-19 que serviu como um momento decisivo, mergulhando o comércio mundial em níveis não vistos desde 2003.

O Banco Mundial observou uma queda significativa na relação comércio/PIB, destacando a vulnerabilidade das redes de suprimentos globais que dependem significativamente da colaboração internacional.

Um ressurgimento de curta duração?

Apesar das circunstâncias deprimentes, o comércio global mostrou uma recuperação notável após a pandemia.

Em 2022, a relação comércio/PIB havia subido para impressionantes 62,8%, indicando uma recuperação e um retorno aos níveis de atividade pré-pandemia.

No entanto, essa recuperação rápida não foi isenta de obstáculos. Em 2023, a porcentagem caiu novamente para 58,5%, indicando uma potencial volatilidade na estrutura do comércio global.

Enquanto algumas indústrias se adaptaram rapidamente às novas regras, outras lutaram contra as contínuas interrupções na cadeia de suprimentos e a mudança na demanda.

Empresas e governos reconheceram a importância de avaliar e redesenhar suas cadeias de suprimentos para evitar os perigos associados às dependências globais.

O cronograma para tais mudanças é desconhecido, pois as empresas enfrentam condições comerciais complexas e regulamentações futuras incertas.

Nacionalismo e protecionismo: ameaças emergentes

À medida que a globalização busca recuperar seu espaço, o ressurgimento do nacionalismo apresenta problemas consideráveis.

A política em várias regiões evoluiu para o protecionismo, com a intenção de priorizar as indústrias nacionais em detrimento do comércio internacional.

Nos Estados Unidos, a continuidade das batalhas comerciais pela administração Trump, incluindo a imposição de novas tarifas sobre uma variedade de mercadorias importadas, minou ainda mais o conceito de livre comércio que havia ganhado força nas décadas anteriores.

Essas táticas protecionistas não se restringem aos Estados Unidos; países de todo o mundo estão adotando posições semelhantes, alterando tarifas e instituindo barreiras regulatórias que impedem o comércio.

Essa onda de nacionalismo não apenas impede a interoperabilidade econômica, mas também corre o risco de desencadear ações retaliatórias entre os parceiros comerciais, criando uma atmosfera instável que poderia levar à fragmentação do mercado em escala global.

O futuro do comércio global: a incerteza paira no ar

O futuro da globalização é incerto, à medida que os sentimentos nacionalistas aumentam e as medidas protecionistas moldam a política comercial.

Embora seja difícil prever as consequências a longo prazo da atual política comercial da administração Trump, muitos especialistas alertam que a combinação de novas tarifas e mudanças nas prioridades políticas pode deixar um impacto duradouro na dinâmica do comércio global.

A complexidade das cadeias de suprimentos modernas exige planejamento estratégico e adaptabilidade.

À medida que as empresas reavaliam suas relações com o exterior, a opção de transferir a produção para mais perto de casa ou diversificar os fornecedores pode se tornar uma tendência popular.

No entanto, essa reconfiguração exige tempo e capital, o que aumenta a imprevisibilidade no curto prazo.