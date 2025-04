O medo continua sendo a emoção chave no espaço cripto, mesmo com os entusiastas mantendo-se otimistas quanto a uma recuperação em um futuro próximo. Embora a maioria das principais criptomoedas e memecoins ainda esteja sob pressão de venda, o Bitcoin se beneficiou de sua estabilidade.

Ao mesmo tempo, investidores experientes estão de olho em novos projetos com casos de uso no mundo real e forte potencial de crescimento. CartelFi, um desses projetos, arrecadou mais de US$ 1 milhão em apenas 10 dias. Seu sucesso se baseia na capacidade de oferecer uma renda passiva expressiva a partir de moedas meme que, de outra forma, estariam paradas. Além disso, os detentores não perdem o potencial de valorização dos tokens.

Preço do Shiba Inu enfrenta forte resistência enquanto compradores permanecem hesitantes

Copy link to section

O preço do Shiba Inu se manteve estável acima da zona de suporte de US$ 0,00001100 desde que se recuperou acima desse nível há cerca de uma semana. No entanto, continua enfrentando resistência próxima à média móvel exponencial de 25 dias, em US$ 0,00001241, enquanto o medo segue presente no mercado cripto em geral.

O melhor sentimento do mercado pode gerar o impulso ascendente necessário para romper a resistência atual. Se bem-sucedido, o próximo alvo dos touros será em US$ 0,00001357.

Leia mais: Previsão de preço de criptomoedas: Shiba Inu, Pepe coin e XRP

Gráfico de preço do SHIB por TradingView

CartelFi ganha impulso à medida que investidores mudam o foco das moedas principais

Copy link to section

Embora o medo continue sendo a principal emoção no espaço cripto, investidores experientes estão cada vez mais buscando oportunidades em projetos novos com forte potencial de crescimento. Notavelmente, a maioria desses tokens preferidos são memes baseados em algo mais do que apenas uma piada viral.

Entusiastas cripto estão em busca de projetos que ofereçam soluções para desafios existentes no setor. Um exemplo é o CartelFi. Sua infraestrutura única o tornou tão atrativo que arrecadou mais de US$ 500.000 nas primeiras 24 horas da pré-venda. Após dez dias, já ultrapassou US$ 1 milhão.

Em vez de deixar suas criptomoedas meme ociosas, os investidores têm a oportunidade de ganhar muito com renda passiva. Além disso, o detentor ainda desfruta de 100% de exposição ao preço. Isso significa que eles não perderão o potencial de valorização de um token.

om esse projeto único, os primeiros a aderirem têm uma oportunidade irresistível de obter grandes lucros durante a pré-venda atual e no futuro. Sua escassez programada, que garante uma pressão constante de queima, ajudará ainda mais a impulsionar o valor do token. Assim, o CartelFi está bem posicionado para figurar entre os principais ICOs de meme de 2025. Corra e compre CartelFi aqui.

Preço do Bitcoin segue lateralizado enquanto otimismo oferece suporte estável

Copy link to section

Preço do Bitcoin

O preço do Bitcoin permanece dentro de uma faixa, enquanto o medo persiste no mercado mais amplo de criptomoedas. Mesmo assim, o otimismo em relação à recuperação da principal criptomoeda a mantém estável acima da zona crucial de US$ 82.000 há uma semana.

Além disso, dados divulgados pela SoSoValue mostram que os ETFs de BTC registraram entradas líquidas diárias de US$ 107,83 milhões na quinta-feira. Durante a sessão de negociação, 8 dos 10 principais ETFs registraram fluxos zero, enquanto o IBIT da BlackRock e o FBTC da Fidelity relataram entradas de US$ 80,96 milhões e US$ 25,90 milhões, respectivamente.

No curto prazo, a faixa entre US$ 82.000 e US$ 85.930 será importante de observar. Os touros precisarão atrair compradores suficientes para romper essa resistência se quiserem ter a chance de atingir a próxima meta em US$ 89.075. No entanto, essa tese será invalidada por uma retração abaixo da borda inferior da faixa.

Leia mais: Previsão de preço do Bitcoin: revelado o caminho do BTC para US$ 300.000