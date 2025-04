Com a extensão do reinado de Arnault pela LVMH, as preocupações com a sucessão persistem: eis o motivo da preocupação dos investidores.

Os acionistas da LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton votaram na quinta-feira para permitir que Bernard Arnault permaneça à frente da empresa até os 85 anos, estendendo o reinado do homem que construiu o império de bens de luxo mais valioso do mundo.

A medida, aprovada com mais de 99% de apoio, eleva o limite máximo de idade para o presidente e o diretor executivo do grupo de 80 para 85 anos.

Esta é a segunda emenda desse tipo nos últimos anos.

Em 2022, a LVMH elevou a idade mínima para aposentadoria de 75 para 80 anos.

Com a votação de quinta-feira, o conselho consolidou ainda mais a posição de Arnault no topo, mesmo com os investidores cada vez mais preocupados com a ausência de um plano de sucessão claramente comunicado.

Um império meticulosamente construído.

Bernard Arnault, 76 anos, lidera a LVMH desde 1989, guiando-a através de décadas de expansão agressiva, aquisições de grande porte e crescente demanda por artigos de luxo.

Da aquisição da Christian Dior e da Louis Vuitton à compra da Tiffany & Co por US$ 16 bilhões em 2021, Arnault construiu um império de 75 marcas que abrange moda, joias, vinhos, destilados, hotelaria e muito mais.

Seu estilo de liderança prática — inspecionando layouts de lojas, microgerenciando negócios e garantindo uma narrativa de marca consistente — ajudou a gerar retornos excepcionais para os acionistas.

De acordo com dados da LSEG, a LVMH gerou um retorno total médio de 13% ao ano sob sua liderança, superando em muito o retorno de 3% do STOXX 600 no mesmo período.

No entanto, as mesmas qualidades que fizeram da LVMH um sucesso são agora motivo de preocupação.

Investidores temem que a imensa influência de Arnault signifique que sua saída repentina possa desencadear uma forte queda no preço das ações da LVMH.

Ao mesmo tempo, a forte dependência da empresa de uma única pessoa introduz um risco significativo a longo prazo.

A família por trás da fachada

Os cinco filhos de Arnault estão agora profundamente integrados na estrutura de liderança do grupo.

Delphine Arnault, 50 anos, atua como CEO da Christian Dior e é amplamente vista como uma das principais candidatas.

Antoine Arnault, 47 anos, supervisiona as comunicações, a imagem e a sustentabilidade, e preside a Loro Piana.

Os irmãos mais novos — Alexandre, 33 anos, Frédéric, 30 anos, e Jean, 26 anos — ocupam cargos importantes na Tiffany & Co, na TAG Heuer e na divisão de relógios, respectivamente.

Cada filho ocupa uma posição de destaque, e quatro deles fazem parte do conselho da LVMH. Mas, apesar de sua proeminência, Arnault não deu nenhuma indicação pública de quem o sucederá.

O envolvimento da família dá a impressão de uma sucessão em treinamento rigorosamente gerenciada, embora nenhum plano formal tenha sido comunicado.

“O mercado já há muito tempo precifica o ‘prêmio Arnault’”, disse um analista de luxo baseado em Paris.

“Mas isso também significa que há um enorme risco de dependência de uma pessoa-chave. Os investidores querem saber como será a LVMH em um mundo pós-Arnault.”

O planejamento opaco alimenta a incerteza.

Alguns acionistas começaram a questionar a falta de transparência do grupo.

Dois investidores disseram à Reuters Breakingviews que desconhecem qualquer plano formal de emergência ou de sucessão a longo prazo.

O relatório de governança mais recente da LVMH apenas menciona brevemente uma “revisão do planejamento de sucessão”, sem fornecer mais detalhes.

Em 2022, foram feitas alterações na estrutura de controle da LVMH para garantir o controle familiar a longo prazo.

Arnault reestruturou a holding familiar, Agache SCA, estipulando que os cinco filhos compartilhariam a propriedade igualitária por meio da Agache Commandité.

As ações não podem ser vendidas ou transferidas por 30 anos, nem podem passar para fora da família ou de seus descendentes diretos.

Esse arranjo garante efetivamente que a LVMH permanecerá sob controle familiar no futuro previsível, mas não responde à questão central de quem a liderará.

Decisões importantes em Agache agora exigem acordo unânime dos cinco irmãos — uma configuração que pode se mostrar complicada ou conflituosa com o tempo.

Lições dos rivais de luxo

A abordagem opaca da LVMH em relação à sucessão contrasta com outras empresas de luxo dirigidas por famílias.

François Pinault, fundador do grupo rival Kering, transferiu sua holding para seus três filhos em 2001.

Em 2005, seu filho François-Henri Pinault assumiu formalmente o cargo de CEO aos 42 anos, proporcionando clara continuidade para investidores e para o negócio.

Em comparação, a LVMH optou por mudanças incrementais que estendem o controle de Bernard Arnault sobre a empresa sem oferecer ao mercado uma visão clara do que vem a seguir.

“A sucessão não se resume apenas a nomear um CEO”, disse Irina Curbelo, cofundadora da Percheron Advisory. “Trata-se de preservar a essência do império da marca e garantir que a governança familiar não se torne um gargalo.”

Nenhuma mudança iminente, mas os riscos a longo prazo permanecem.

Apesar das crescentes preocupações, poucos duvidam da capacidade de Arnault de continuar liderando a LVMH a curto prazo.

Ele permanece mentalmente ágil, totalmente engajado e evidentemente confiável para o conselho e os acionistas.

Mas com a mais recente emenda sobre o limite de idade, que potencialmente adia qualquer transição por mais uma década, as questões de governança dificilmente desaparecerão.

À medida que o setor de luxo se torna mais competitivo e globalmente complexo, os riscos de uma sucessão pouco clara só aumentam.

A questão que a LVMH enfrenta agora não é apenas quem sucederá Bernard Arnault, mas quando, como e se o grupo estará preparado quando o momento inevitavelmente chegar.