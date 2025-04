O mercado asiático de gás natural liquefeito (GNL) registrou queda de preços esta semana, o que estimulou atividades de compra oportunistas por parte de alguns importadores asiáticos.

Os preços mais baixos representaram uma oportunidade atraente para esses importadores garantirem cargas de GNL a um custo mais favorável, podendo levar a um aumento das importações no curto prazo.

“A queda foi impulsionada pela menor demanda a jusante, embora as interrupções no fornecimento na Austrália e em Brunei tenham retardado novas quedas nos preços”, disse Masanori Odaka, analista sênior da Rystad Energy.

Enquanto alguns importadores asiáticos agiram rapidamente para garantir preços mais baixos, outros permaneceram cautelosos em meio à incerteza do mercado, em parte alimentada por preocupações renovadas com as tensões comerciais, bem como por níveis confortáveis de armazenamento.

Apesar das interrupções não planejadas na Noruega, os preços do GNL europeu caíram. A demanda por gás natural nos EUA permaneceu forte com o início das operações comerciais do Calcasieu Pass, o que também contribuiu para a queda nos preços do GNL.

Os preços do Dutch Title Transfer Facility (TTF) de junho caíram 2,4%, para US$ 11,4 por MMBtu, enquanto os preços dos derivativos de GNL asiáticos para junho diminuíram 2% na comparação semanal, para US$ 11,4 por MMBtu em 15 de abril.

Ásia

O preço de liquidação do GNL asiático em maio foi de cerca de US$ 12,5 por MMBtu, de acordo com a Rystad Energy. Isso representa uma queda de 8,7% em relação aos preços de abril de 2025, mas um aumento de 29% em comparação com maio de 2024, observou a agência.

Alguns importadores, incluindo a Korea Gas Corporation (Kogas), um importador chinês não afiliado a uma companhia petrolífera nacional, e a CPC Corporation, garantiram cargas de maio-junho a US$ 11 por MMBtu ou menos.

O mercado de GNL está repleto de atividade de diversos países asiáticos.

A Kogas, da Coreia do Sul, está em busca de mais GNL para entrega entre junho de 2025 e março de 2026.

Enquanto isso, a RPGCL de Bangladesh já garantiu cargas de GNL para entrega nos dias 15-16 de maio e 25-26 de maio. A GSPC da Índia também estava no mercado, procurando uma carga de GNL para entrega entre 10 e 31 de maio, disse a Rystad.

A instalação de GNL do Brunei, uma joint venture entre o governo do Brunei, a Shell e a Mitsubishi, sofreu uma interrupção no fornecimento em 11 de abril.

“As previsões de clima ameno no período de entressafra provavelmente limitarão o consumo de gás nos países do Leste Asiático pelo restante de abril”, disse Odaka.

Os preços da energia no Japão para o dia 17 de abril diminuíram aproximadamente 40% em comparação com a semana passada.

Isso coincide com uma quantidade significativa de manutenção planejada no Japão em todos os tipos de combustível, o que reduzirá a capacidade disponível em 18% em abril e 15% em maio em comparação com março de 2025.

Source: Rystad Energy

Europa

Os preços do GNL na Europa diminuíram 1,5% em relação à semana anterior, para cerca de US$ 10,6 por MMBtu, mantendo um desconto de 80 a 90 centavos em relação aos preços do TTF.

O Índice do Dólar Americano caiu abaixo de 100 pela primeira vez desde julho de 2023, indicando um fortalecimento relativo do Euro e de uma cesta de outras moedas em relação ao Dólar Americano.

Odaka acrescentou:

Isso pode levar a diferentes direções dos preços do gás, como o TTF, dependendo se são denominados em USD ou em euros, juntamente com maior clareza sobre a política europeia em relação às metas de armazenamento.

A Europa registrou um aumento de 8,6% no fluxo total de gás, atingindo 329,4 milhões de metros cúbicos em 14 de abril.

Isso ocorreu apesar de interrupções não planejadas em Aasta Hansteen, Dvalin e Troll, na Noruega, que ameaçaram a interrupção do fornecimento. Os níveis de armazenamento subterrâneo também aumentaram 2,2%, para 40,5 bilhões de metros cúbicos, mas permanecem 45% abaixo do ano passado, observou a Rystad.

“A maioria dos participantes do mercado com volumes de GNL de origem americana direciona suas cargas de GNL para a Europa, embora a volatilidade do mercado e a mudança na diferença de preços entre bacias possam levar esses participantes do mercado a redirecionar suas cargas para a Ásia”, disse Odaka.

Source: Rystad Energy

Estados Unidos

Em 15 de abril, os preços de referência do Henry Hub caíram 3,8% na comparação semanal, para US$ 3,3 por MMBtu. No momento da redação deste texto, o preço estava em US$ 3,255 por MMBtu, com alta de 0,3%.

Os níveis de gás de alimentação para os terminais de GNL dos EUA aumentaram 6,6%, atingindo aproximadamente 16,8 bilhões de pés cúbicos por dia (Bcfd) entre 8 e 14 de abril, mostraram os dados da Rystad Energy.

As restrições de oferta no mercado global de GNL foram ainda mais atenuadas pelo início das operações comerciais da Venture Global no Calcasieu Pass LNG, na Louisiana, apesar da venda prévia de várias cargas no mercado spot.

“Várias regiões dos EUA preveem temperaturas acima da média até o final de abril, exercendo pressão para baixo sobre os preços do gás, embora isso seja compensado pelos altos níveis de gás de alimentação para os terminais de GNL dos EUA”, observou Odaka.