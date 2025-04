Traders de criptomoedas divididos sobre o próximo movimento do BTC: rompimento para US$ 88 mil ou reajuste para US$ 65 mil?

O Bitcoin falhou repetidamente em ultrapassar a resistência de US$ 85.000, pois o mercado permanece sem catalisadores de alta.

Desde 13 de abril, a principal criptomoeda tem sido negociada dentro de uma faixa estreita de US$ 83.000 e US$ 85.000, com a ação do preço pressionada por uma combinação de fatores macroeconômicos.

No momento da redação, os ganhos semanais do Bitcoin estavam um pouco acima de 4%, enquanto sua capitalização de mercado girava em torno da marca de US$ 1,6 trilhão.

O que está impedindo o Bitcoin?

Esta semana, várias forças baixistas entraram em ação, levando os investidores a adotar uma postura mais cautelosa.

Isso fica evidente no Índice de Medo e Ganância de Criptomoedas, que, no momento da publicação, está pairando perto da extremidade inferior da zona de Medo, em 30.

Um fator chave que pesa sobre o sentimento é a renovada tensão geopolítica entre os EUA e a China.

Na quarta-feira, os mercados se tornaram avessos ao risco depois que o governo Trump introduziu novas restrições às exportações de chips da Nvidia para a China.

A medida abalou os mercados de ações globais e alimentou temores de uma nova escalada nas tarifas comerciais, arrastando o setor de tecnologia e ativos de risco mais amplos para baixo.

Para aumentar a incerteza, surgiram relatos de que as autoridades chinesas podem estar liquidando Bitcoin confiscado por meio de corretoras offshore.

Embora não confirmadas, tais notícias tendem a assustar os investidores e aumentaram ainda mais a pressão sobre o já frágil sentimento em relação às criptomoedas.

Mais dor se seguiu quando o presidente do Federal Reserve dos EUA, Jerome Powell, sinalizou uma postura mais agressiva do que os mercados haviam antecipado.

Durante seu discurso de 16 de abril, Powell afirmou que o Fed não tem pressa em cortar as taxas de juros, reforçando uma abordagem de “esperar para ver” em meio à crescente incerteza econômica.

Seus comentários desanimaram ainda mais o sentimento dos investidores, especialmente depois que ele alertou para os riscos inflacionários representados pelas tarifas recém-anunciadas pelo presidente Trump.

Powell alertou que a escala dos aumentos tarifários era “significativamente maior do que o previsto” e provavelmente poderia levar a “inflação mais alta e crescimento mais lento”.

Qual o próximo passo para o Bitcoin?

Com a política monetária restritiva provavelmente permanecendo em vigor por mais tempo, os mercados tiveram poucos motivos para voltar ao modo de apetite ao risco.

Para o Bitcoin, isso significa uma contínua supressão em torno de níveis de resistência importantes, enquanto os traders avaliam as perspectivas econômicas mais amplas antes de assumir maior exposição.

Tecnicamente, o Bitcoin precisa transformar a resistência de US$ 86.000 em suporte para reacender o impulso de alta em direção a US$ 90.000 e além.

De acordo com especialistas de mercado, o BTC primeiro precisa recuperar a EMA de 200 dias em US$ 87.740, um nível que perdeu em 9 de março pela primeira vez desde agosto de 2024.

Do lado negativo, a falha em recuperar níveis-chave abre caminho para mais perdas. Os ursos provavelmente defenderão agressivamente a marca de US$ 86.000, potencialmente empurrando o BTC de volta para abaixo de US$ 80.000.

De acordo com Michael van de Poppe, fundador da MN Capital, a perda desse suporte crucial poderia desencadear uma queda ainda maior, com os preços provavelmente deslizando para a faixa de US$ 74.400 a US$ 76.600, a última linha de defesa antes de uma correção mais profunda.

Uma maior fraqueza pode até mesmo desencadear um novo teste da mínima do dia da eleição nos EUA, em US$ 67.817, apagando os ganhos do chamado “efeito Trump”.

De acordo com o analista James Check, o verdadeiro fundo do Bitcoin está em torno de US$ 65.000, com base no custo médio para investidores ativos e em uma área de suporte chave de longo prazo.

Isso representa a base de custo média para investidores ativos, refletindo essencialmente o preço pelo qual a maioria dos participantes do mercado adquiriu seus BTCs. Como tal, serve como uma zona de suporte crítica de longo prazo.

“US$ 75 mil é o nível que os touros precisam defender. Caso contrário, voltaremos à volatilidade — e a bandeira nesse mar de areia é US$ 65 mil”, acrescentou.

Uma queda para US$ 65 mil poderia reiniciar a alta do mercado.

No entanto, segundo alguns, uma correção para a faixa de US$ 60.000 poderia ser a sacudida que o Bitcoin precisa para redefinir o sentimento e impulsionar a próxima alta.

O trader Altstein, por exemplo, compartilhou uma visão contrária, sugerindo que uma queda para a região de US$ 69.000–US$ 65.000 pode preceder uma nova fase de alta que poderia eventualmente levar o BTC a US$ 150.000.

Gráfico semanal BTC/USD. Fonte: Altstein

Embora a meta de US$ 150 mil possa parecer ambiciosa, a ideia de uma correção saudável antes da continuação está alinhada com os ciclos de mercado mais amplos.

Historicamente, o Bitcoin frequentemente revisita níveis-chave de custo-base durante períodos de incerteza macroeconômica antes de apresentar fortes recuperações.

Tal cenário também se alinharia com a dinâmica subjacente da oferta que atualmente se desenvolve em todo o mercado.

Dados da CryptoQuant mostram que as reservas de Bitcoin nas exchanges continuaram a cair, estando agora perto de mínimas de vários anos.

Historicamente, tais condições precederam grandes altas de preços, especialmente quando combinadas com o aumento da demanda ou uma mudança no sentimento dos investidores.

Por outro lado, se o Bitcoin evitar uma correção mais profunda e se mantiver acima dos níveis de suporte atuais, a recente quebra acima da linha de tendência de 2025 poderá ganhar força.

Um fechamento acima de US$ 88.000 seria crucial, potencialmente preparando o terreno para uma movimentação em direção a US$ 90.000 e além, conforme sugerido pelo analista pseudônimo Crypto Caesar em uma recente publicação no X.