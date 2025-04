A Layer2 Zora lançará a ZORA Coin em 23 de abril, reforçando seu foco em meme coins.

A rede Ethereum Layer2 Zora confirmou oficialmente o lançamento de sua moeda nativa ZORA esta semana, em 23 de abril de 2025.

O ativo nativo representará um passo significativo para a plataforma, pois simplificará a criação e o lançamento de ativos meme na blockchain Base, apoiada pela Coinbase.

O anúncio ocorre depois que a Zora levantou mais de US$ 50 milhões, com o apoio de importantes empresas de capital de risco, incluindo a Paradigm.

A Zora pretende capitalizar sua substancial base de usuários e capacidades técnicas para consolidar seu status como principal fornecedora de infraestrutura para inovações on-chain.

Apesar dos poucos detalhes sobre os tokens futuros, as expectativas da comunidade parecem altas.

O sucesso da Zora em integrar ferramentas criativas na infraestrutura Web3 impulsionou sua popularidade, e as ZORA Coins podem alinhar ainda mais criadores, usuários e desenvolvedores em torno de seus objetivos de longo prazo.

A nova ferramenta de meme coins da Zora

A Zora revelou sua próxima iniciativa chave no fim de semana.

A rede de camada 2 Zora confirmou o lançamento das Zora Coins, um token projetado para simplificar a criação e a implantação de criptomoedas meme na blockchain Base.

A nova funcionalidade faz parte da missão da Zora de enriquecer a cultura nativa da internet.

À medida que os tokens meme se tornam a pedra angular das interações on-chain e dos grupos virais, os ZORA Tokens buscam reduzir as barreiras de entrada para indivíduos interessados em lançar suas moedas sem expertise técnica complexa.

Os usuários podem criar e implantar ativos de memes na plataforma Base com apenas alguns cliques.

A nova ferramenta combina com a filosofia da Zora, oferecendo uma plataforma onde a criatividade e as inovações em criptomoedas se encontram. Sua biografia no X diz:

Uma rede social onde cada publicação é uma moeda.

A Zora continua a expandir seu ecossistema com ferramentas avançadas.

O apoio da Zora a iniciativas que conectam ferramentas blockchain, construção de comunidade e memes ressalta sua dedicação à democratização de setores cripto de rápido crescimento: economias de criadores e moedas sociais.

O token nativo desempenharia diversas funções dentro do ecossistema Zora, incluindo governança, incentivos, taxas de transação (gas), implantação de contratos e utilidade de cunhagem.

O lançamento da ZORA ocorre em um momento em que o mercado de criptomoedas sinaliza recuperações significativas.

Visão geral do mercado de criptomoedas

Tokens digitais foram negociados em alta na segunda-feira, com a capitalização de mercado de criptomoedas aumentando mais de 3% no último dia, atingindo US$ 2,75 trilhões.

O Bitcoin oscila em torno de US$ 87.320 após atingir uma alta de US$ 87.800 nas últimas 24 horas.

O último salto fez o BTC superar uma faixa de estagnação de uma semana entre US$ 83.000 e US$ 86.000.

O renovado otimismo sustenta recuperações prolongadas do Bitcoin, com todos os olhos voltados para a marca psicológica de US$ 90.000.

O analista Ali Charts prevê uma alta para US$ 89 mil, o que poderia abrir caminho para ganhos robustos e novos máximos históricos.

De acordo com a IntoTheBlock:

O Bitcoin está mais uma vez se aproximando da marca de US$ 90.000. Agrupamentos de custo-base mostram pouca oferta acima desse intervalo, implicando que o mercado pode avançar rapidamente antes que uma parcela maior de detentores atinja o ponto de equilíbrio e comece a realizar lucros.