Ações asiáticas fecham mistas na segunda-feira: Nifty e Sensex sobem mais de 1%, Nikkei cai 1,30%

As ações asiáticas apresentaram desempenho misto em um pregão de baixa liquidez devido ao feriado na segunda-feira, com os mercados de Hong Kong, Austrália e Nova Zelândia fechados para o feriado da Páscoa.

Os investidores navegaram por tensões persistentes entre EUA e China, um dólar volátil e novos dramas políticos em Washington.

O dólar americano caiu depois que o presidente Donald Trump intensificou as críticas ao presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, ameaçando demiti-lo por decisões sobre taxas de juros e acusando-o de parcialidade política.

Em uma publicação no Truth Social, Trump chamou Powell de “sempre MUITO ATRASADO E ERRADO” por não cortar as taxas, aumentando a pressão antes da próxima reunião de política monetária.

O conselheiro econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, confirmou na sexta-feira que o governo estava revisando a viabilidade legal de demitir Powell, alegando que as ações do Fed tinham como objetivo beneficiar os democratas antes da eleição.

A controvérsia aumentou a tensão no mercado, já abalada pelas disputas comerciais.

Mercados asiáticos na segunda-feira

Copy link to section

Nos mercados de ações, o Índice Composto de Xangai da China subiu 0,45%, para 3.291,43, depois que o Banco Popular da China manteve suas taxas de juros de referência inalteradas, mantendo sua postura acomodatícia.

Trump também apresentou um plano de oito pontos direcionado ao que ele descreveu como “fraude não tarifária” por países estrangeiros, uma medida que, segundo ele, poderia prejudicar as relações diplomáticas e comerciais.

Em resposta, o Ministério do Comércio da China disse que retaliaria contra os países que se alinhassem com os Estados Unidos em sua guerra tarifária em curso.

As ações japonesas caíram acentuadamente com a alta do iene para seu nível mais forte desde setembro em relação ao dólar, refletindo a cautela dos investidores antes das conversas cambiais planejadas entre EUA e Japão ainda esta semana.

O Nikkei 225 caiu 1,30%, para 34.279,92, enquanto o índice Topix, mais amplo, perdeu 1,18%, para 2.528,93.

As ações voltadas para exportação lideraram as perdas, com a Toyota Motor caindo 2,9% e a Suzuki Motor recuando 3,9%.

O índice Kospi da Coreia do Sul subiu 0,20%, para 2.488,42, estendendo os ganhos pela terceira sessão consecutiva.

No entanto, dados preliminares de comércio de abril revelaram fortes quedas nas exportações para os Estados Unidos e para a China, lançando uma sombra sobre as perspectivas econômicas do país.

Mercados indianos superam o desempenho.

Copy link to section

As ações indianas superaram as ações asiáticas na segunda-feira.

Os índices acionários Sensex e Nifty fecharam em alta na segunda-feira, impulsionados pelos ganhos de ações de peso, incluindo HDFC Bank e ICICI Bank, após a divulgação de seus resultados, juntamente com o fluxo contínuo de fundos estrangeiros.

Tech Mahindra, Axis Bank, HDFC Bank, Infosys, State Bank of India e IndusInd Bank estiveram entre os melhores desempenhos do Sensex, enquanto Adani Ports, ITC, Bharti Airtel, Titan, Hindustan Unilever e Sun Pharma registraram queda.

O Sensex fechou com alta de 855,30 pontos, ou 1,09%, a 79.408,50, enquanto o Nifty avançou 273,90 pontos, ou 1,15%, para fechar em 24.125,55.