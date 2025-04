Jim Cramer chama a Nvidia de “ação meme”.

O famoso investidor Jim Cramer afirma que a Nvidia Corp (NASDAQ: NVDA) se tornou uma “ação meme” após seu alerta sobre um grande impacto nos lucros na semana passada.

De acordo com o ex-gestor de fundos de hedge, os investidores devem reduzir sua exposição à NVDA, pois as restrições de exportação dos EUA podem causar mais problemas para a gigante de chips de IA no futuro.

Cramer há muito tempo defende as ações da Nvidia. No entanto, “você não pode possuí-las como antes” em meio às tarifas e às restrições adicionais à exportação de semicondutores em 2025, acrescentou ele.

Os ventos contrários mencionados acima já fizeram as ações da NVDA caírem mais de 30% este ano.

Quais as implicações das novas restrições de exportação de H20 para a NVDA?

No início de abril, o governo Trump impôs uma nova exigência de licença para que a Nvidia pudesse exportar seus renomados chips H20 para diversos destinos, incluindo a China.

Com essas novas restrições, os EUA querem restringir ainda mais o acesso de Pequim a chips avançados que, segundo eles, poderiam ser usados para construir sistemas militares altamente sofisticados.

Para a NVDA, esse desenvolvimento recente pode significar uma desaceleração significativa do crescimento, considerando que o H20 gerou até US$ 15 bilhões em receita para a fabricante de chips em 2024.

Na verdade, a empresa listada na Nasdaq já alertou que as novas restrições à exportação podem resultar em uma cobrança trimestral de até US$ 5,5 bilhões.

Apesar dos desafios emergentes e da queda das ações de tecnologia dos EUA impulsionada pelas tarifas este ano, as ações da Nvidia ainda estão mais de 25% acima de sua mínima de 52 semanas no momento da redação.

Os EUA querem manter sua supremacia em IA.

Observe que a DeepSeek da China também utilizou os chips H20 da Nvidia para desenvolver seu modelo R1, que rivaliza com os modelos de IA mais poderosos, mas com uma fração do custo operacional.

Portanto, as novas restrições de exportação do governo dos EUA visam, de forma mais ampla, manter a supremacia americana na inteligência artificial.

Mesmo antes de tomar posse em 20 de janeiro, o presidente Trump havia confirmado planos de comprometer-se a tornar os EUA a capital mundial das tecnologias emergentes, incluindo criptomoedas e IA.

Nesse contexto, o famoso investidor Jim Cramer recomendou uma postura cautelosa em relação às ações da Nvidia no curto prazo.

Wall Street discorda de Cramer sobre as ações da Nvidia.

Embora as coisas tenham se tornado evidentemente mais desafiadoras, nem todos em Wall Street concordam com o apresentador do Mad Money sobre as ações da NVDA.

A classificação consensual das ações da Nvidia permanece em “compra” em abril.

Os analistas atualmente têm um preço-alvo médio de cerca de US$ 165 para a ação de IA, o que se traduz em uma alta de quase 65% em relação aos níveis atuais.

Eles permanecem otimistas em relação à multinacional, apesar dos desafios de curto prazo, pois ela continua sendo a única opção no mercado de inteligência artificial — um mercado que a Statista prevê que crescerá a uma taxa anual composta de mais de 27% até o final desta década.

Além disso, as ações da NVDA pagam um rendimento de dividendos de 0,039%.