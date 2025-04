Papa Francisco morre aos 88 anos.

O Papa Francisco, o jesuíta argentino que se tornou o primeiro pontífice católico romano das Américas, morreu, anunciou o Vaticano na segunda-feira.

Ele tinha 88 anos.

A notícia foi transmitida em um pronunciamento em vídeo do Cardeal Kevin Farrell.

“Queridos irmãos e irmãs, com profunda tristeza devo anunciar a morte de nosso Santo Padre Francisco”, disse Farrell, segundo uma tradução oficial.

“Às 7h35 desta manhã, o Bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e da Sua Igreja. Ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados.”

“Com imensa gratidão pelo seu exemplo como verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, encomendamos a alma do Papa Francisco ao infinito amor misericordioso do Deus Trino”, acrescentou Farrell.

Eleito o 266º papa da Igreja Católica Romana após a renúncia de Bento XVI em 2013, Francisco nasceu Jorge Mario Bergoglio em Buenos Aires em 17 de dezembro de 1936.

Enquanto Bento era visto como um firme defensor da doutrina ortodoxa, mais à vontade com livros do que com multidões, Francisco surgiu como um papa que frequentemente sorria, abraçava a humildade e transmitia uma mensagem abrangente.

Sua ênfase na pobreza e no sofrimento humano ressoou em muitos liberais não católicos, e ele classificou as mudanças climáticas como uma questão moral que exigia atenção urgente.

Rejeitando os privilégios associados ao seu cargo, ele optou pela casa de hóspedes do Vaticano em vez dos luxuosos apartamentos papais.

Ele foi o primeiro papa jesuíta, o primeiro do Hemisfério Sul e o primeiro pontífice de fora da Europa em quase 1.300 anos, depois do Papa Gregório III da Síria em 731.

Filho de pai imigrante italiano e mãe ítalo-argentina, Francisco era o mais velho de cinco irmãos.

Quando jovem, trabalhou como zelador e segurança de boate antes de se formar como técnico químico.

Ele foi ordenado sacerdote jesuíta em 1969 e, em 1973, aos 36 anos, tornou-se chefe da Companhia de Jesus na Argentina e no Uruguai — cargo que ocupou até 1979.

O Papa João Paulo II o nomeou bispo em 1992 e, seis anos depois, Francisco foi nomeado arcebispo de Buenos Aires. Foi elevado a cardeal em 2001.

Francisco foi submetido a uma cirurgia na juventude para remover parte de um pulmão após uma doença pulmonar, embora o Vaticano tenha afirmado em 2013 que a condição nunca prejudicou seu trabalho.

Em seus últimos anos, o pontífice enfrentou problemas de saúde contínuos, incluindo doenças respiratórias e várias cirurgias.

Ele foi hospitalizado pela primeira vez como papa em julho de 2021, submetendo-se a uma cirurgia de cólon no hospital Gemelli, em Roma, devido a estenose diverticular — um acontecimento que abalou a Igreja, apesar das garantias do Vaticano de que o procedimento havia sido agendado.

Ele foi internado novamente em março de 2023 com bronquite, brincando depois com repórteres que ainda estava “vivo”.

Pouco mais de dois meses depois, ele foi submetido a outra operação para reparar uma hérnia.