Oljepriset är inte särskilt troligt att nå 100 dollar per fat igen även om OPEC+ är inställd på att minska produktionen från nästa månad, säger John Kilduff – Founding Partner of Again Capital.

Kilduff försvarar sin syn på CNBC

Förra veckan bekräftade Organisationen för de oljeexporterande länderna planerna på att sänka produktionen med 1,16 miljoner fat om dagen som Invezz rapporterade HÄR. Ändå sa Kilduff idag:

Också på onsdagen signalerade energiminister Jennifer Granholm att USA vill fylla på sina strategiska petroleumreserver (SPR) till nivåer som sågs före kriget i Ukraina.

Det ledde till att oljepriserna nådde sitt högsta hittills i år på över 83 dollar per fat i morse.

Saudiarabien för att upprätthålla försörjningen till Asien

Intressant nog planerar Saudiarabien enligt uppgift att behålla full tillgång till flera nordasiatiska köpare trots det senaste OPEC-meddelandet.

På CNBC:s ” Squawk on the Street ” sa Kilduff att det är troligt för att de-facto-ledaren för de oljeproducerande länderna vill dra nytta av att Kina kommer tillbaka online och utökar sin marknadsandel i regionen.

“XLE” – Energy Select Sector SPDR-fonden är upp nästan 4,0 % jämfört med början av året vid skrivandet.