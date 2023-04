Svalkande inflation kommer sannolikt inte att spåra ur dollarn från att bli starkare

Mycket av fokus denna vecka låg på amerikanska inflationsdata. Faktum är att marknaderna rörde sig mest när amerikanska KPI- och PPI-data släpptes på onsdagen, respektive på torsdagen.

Högre inflation tvingade Federal Reserve att inleda en åtstramningscykel. Samtidigt krymper den sin balansräkning i en process som kallas kvantitativ åtstramning (dvs. motsatsen till kvantitativ lättnad).

Så denna veckas data, som hänvisade till förändringen i priserna på varor och tjänster i mars, övervakades noga av marknadsaktörerna. Vad kommer Fed att göra efter utskriften i mars?

Det visar sig att inflationen håller på att svalna. Men trots den disinflationära processen i full gång bör nästa etapp för den amerikanska dollarn fortfarande vara högre. Det vill säga, Fed är fortfarande på rätt spår för att leverera ännu en höjning vid sitt nästa möte.

Kärninflationen är fortsatt envist hög

Mars konsumentprisindex (KPI) sjönk till 5,0 % på årsbasis. Goda nyheter för dem som hoppas att inflationen ska svalna.

Men Feds favoritmått på inflationen utesluter mat- och energipriser. Det betyder att Core CPI ses som mer lämpligt. Den kom ut på 0,4%, inte tillräckligt för att Fed skulle meddela att terminalräntan nåddes i denna cykel.

Ändå sjönk dollarn på nyheterna, vilket återspeglas av att EUR/USD-växelkursen rörde sig över 1,10. Dessutom tog dollarn ytterligare ett stryk när PPI eller grossistinflationsdata släpptes en dag senare.

Den här gången var den disinflationära processen mer påtaglig, eftersom PPI eller producentprisindex sjönk med -0,5 %, medan marknaden inte förväntade sig någon förändring.

Sammanfattningsvis handlades dollarn med en baisseartad ton hela veckan, eftersom inkommande data verkade stödja mer svaghet. Men Core CPI-avläsningen för mars ger kontrariska handlare hopp om att nästa etapp som dollarn kommer att göra kommer att vara snarare högre än lägre.