Valutakursen USD/SEK gled nedåt efter det senaste svenska konsumentprisindexet (KPI). Paret sjönk till den lägsta 10,25, vilket var lägre än årets högsta på 10,77. Den har sjunkit med mer än 10 % under den högsta nivån 2022.

Den svenska inflationen halkar

Senaste SEK-nyheterna kom från Sverige. Enligt landets statistikbyrå sjönk det överordnade konsumentprisindexet från 1,1 % i februari till 0,6 % i mars. Denna nedgång var värre än medianuppskattningen på 1,0 %.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Inflationen sjönk också på årsbasis. Den sjönk från 12 % i februari till 10,6 % i mars. Återigen var detta en större minskning än medianuppskattningen på 11,1 %.

Samtidigt sjönk den noggrant bevakade KPI vid konstanta räntor till 0,2 % och 8,0 % på MoM- respektive YoY-basis. Den årliga nedgången var den lägsta den har varit på månader.

Dessa siffror visar att förhållandena i Sverige håller på att förbättras trots att inflationen ligger kvar på den högsta nivån på decennier. Därför finns det en sannolikhet att Riksbanken kommer att anamma en avvaktande attityd när de fattar sitt beslut denna månad.

Färska uppgifter har visat att den svenska ekonomin kämpar när arbetslösheten fortsatte att stiga.Bostadssektorn har varit en av de bästa underpresterande. Efter år av stigande har huspriserna i landet flyttat till en korrigeringszon.

I ett meddelande förra veckan varnade analytiker på Danske Bank för att priserna kommer att behöva sjunka med 25% från topp till botten. Det betyder att priskraschen bara är halvvägs gjord. Nordea räknar däremot med att priserna kommer att krascha med 20 %.

https://www.youtube.com/watch?v=D9VpMypM0WI

Ändå är den största katalysatorn för USD/SEK den svagare amerikanska dollarn. Dollarindexet har kraschat till cirka $100 när Fed pekade på en pivot.

USD/SEK teknisk analys

USDSEK-diagram av TradingView

Det dagliga diagrammet visar att växelkursen USD till SEK har varit i en stark baisseartad trend de senaste dagarna. Det har rört sig under 50-dagars glidande medelvärde och närmar sig det viktiga stödet på $10,15.

Relative Strength Index (RSI) har rört sig under neutralpunkten. Därför kommer paret sannolikt att fortsätta falla när säljarna riktar nästa nyckelstöd till 10. Ett steg över motståndet vid 10,50 kommer att ogiltigförklara den baisseartade synen.