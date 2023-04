EUR/JPY hausseartade momentum bör fortsätta enligt Elliott Waves teori

Lugn råder på finansmarknaderna. I går rapporterade Wall Street Journal att volatiliteten hade minskat avsevärt sedan bankkrisen i USA.

Man kan till och med fråga sig – vilken bankkris? S&P 500 -volatiliteten nådde precis den lägsta på 15 månader. Dessutom är oljevolatiliteten på en lägsta nivå på 18 månader. Dessutom är valutavolatiliteten den lägsta på ett år.

Detta är dåliga nyheter för spekulanter. När marknaden inte rör sig finns det inte mycket att göra.

Men vissa marknader rörde sig mer än andra. JPY-paren har trotsat den låga volatilitetstrenden på valutamarknaden. Ett särskilt par är redo för fler vinster – EUR/JPY.

Enligt Elliott Waves teori avslutade EUR/JPY-korset en löpande korrigering. Det som följer bör vara en utökad 3 :e våg som endast bör slutföras med ett rally långt över de nuvarande nivåerna.

EUR/JPY-diagram av TradingView

EUR/JPY har slutfört en löpande korrigering

En löpande korrigering har en huvudfunktion – den slutar över sin startpunkt i en hausseartad trend. Med andra ord betyder det att Elliott-vågen som följer, vanligtvis den förlängda 3 :e vågen, börjar långt ovanför den 1 :a vågens ände.

En annan egenskap hos en sådan korrigering är längden på den förlängda vågen. Istället för den klassiska förlängningen på 161,8 % jämfört med längden på den första vågen, bör den här gången den tredje vågens längd överstiga 261,8 %.

Slutligen slutar en löpande korrigering vanligtvis med en triangel – en sammandragande. I det här fallet fullbordade växelkursen EUR/JPY en triangel när den amerikanska bankkrisen ägde rum.

Därför, även om nedgången i JPY-paren för vissa handlare sågs som ett bevis på oron på finansmarknaden, representerade det för andra en möjlighet att köpa till bättre nivåer.

Vad kan man förvänta sig härnäst från EUR/JPY-korsparet?

För det första bör marknaden fortsätta att stiga och bryta över den övre kanten av den hausseartade kanalen som ses i diagrammet ovan. Det är obligatoriskt för den 3 :e vågen och en sådan paus bekräftar rätt Elliott-inställning.

Därefter bör rallyt fortsätta mot 160 och uppåt.

Visst, ett sådant drag kommer inte att ske över en natt. Men varje korrigering från och med detta ögonblick bör vara ytlig och en möjlighet att ladda lite mer för 165-målet.