2 skäl att öka din guldportföljallokering nu

Guldpriset steg under 2023 och klättrade över 2000 dollar för tredje gången sedan 2020. Nya rekordnivåer är i grepp, men många investerare fruktar att köpa guld på nuvarande nivåer av olika anledningar.

En, till exempel, är att guld kan ha gjort ett trippeltoppmönster över $2000. Men trippeltoppar håller sällan, och även om de gör det, bygger marknaden vanligtvis energi senare för att övervinna horisontellt motstånd.

Så varför ska investerare öka sin guldportföljallokering nu? Här är två skäl att göra det:

Guld har presterat bättre än större valutor under de senaste 22 åren

Hög inflation är här för att stanna

Många investerare har hävdat att guld har förlorat sin plats i en portfölj. Det var specifikt fallet i efterdyningarna av covid-19-pandemin, eftersom inflationen steg överallt.

Men guld gjorde sitt jobb för portföljen under lång tid. En snabb titt på hur guld presterat under de senaste 22 åren avslöjar att det har gett bättre avkastning än olika fiat-valutor, som US-dollar, euro, brittiska pund eller schweiziska franc.

Guld levererade 9,3 % bättre avkastning i genomsnitt än en korg med nio valutor listade nedan. Därför är det vettigt att lägga till guld till en portfölj.

Varför nu?

Guld är en alternativ investering utformad för att skydda mot inflation. Tyvärr är hög inflation här, och guldpriset släpade efter utvecklingen på inflationsfronten.

Inflationen gav till och med tecken på att svalna nyligen. Men det bör tas med en nypa salt av följande skäl.

För det första är det osannolikt att inflationen kommer ner så lätt. Till exempel, under 1970-talets stagflationsperiod tog det mer än tio år för inflationen att falla.

För det andra upplever den period vi befinner oss i den längsta höginflationsfasen på 30 år, beräknat som antalet på varandra följande månader med en inflation på över 3 %.

Slutligen är klibbiga priser, som utgör cirka 70 % av KPI, fortfarande höga.