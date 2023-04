Loandepot aktieinvesterare se upp: insiders dumpar aktier

Loandepots ( NYSE: LDI ) aktiekurs har varit i en stark försäljning de senaste månaderna eftersom oron för bolånebranschen fortsätter. Aktien föll från en högsta av $3 i februari till en lägsta av $1,38. Den har nu dragit sig tillbaka något till 1,80 dollar. Denna prestation är i linje med andra hypoteksaktörer som Rocket och Velocity Financial.

Insiders säljer aggressivt

En av de bästa handels- och investeringsstrategierna är att titta på handlingar från viktiga insiders i företag. Dessa insiders tenderar att ha en bättre bild av ett företags bana. Detta förklarar varför många företagsinsiders tenderar att sälja aktier innan ett företag kollapsar. Fråga bara ledarna för företag som Carvana och Silicon Valley Bank.

I början av veckan noterade jag att insiders på Atlassian, moderbolaget till Jira och Trello, dumpade sina aktier. De är inte ensamma. Chefer på Loandepot har fortsatt att sälja sina aktier de senaste månaderna.

Data sammanställd av Barchart visar att insiders har sålt över 8,2 miljoner aktier under de senaste 12 månaderna. De har sålt 1,2 miljoner aktier de senaste tre månaderna. Och denna försäljning går långt innan dess. En av toppsäljarna är Patrick Flanagan, som uttryckte optimism i företaget i det senaste vinstsamtal, och sa :

“Vi gick in i 2023 ekonomiskt sunt med 921 miljoner dollar i materiellt eget kapital, 864 miljoner dollar i obegränsade kontanter och vad vi anser är utmärkta relationer och stöd från våra finansieringspartners, byråerna och våra andra investerare.”

Andra insiders som har sålt sina Loandepot-aktier är Dan Binowitz, John Hon Lee och Nicole Carrillo. För att vara tydlig, är insiderförsäljning inte alltid ett dåligt tecken eftersom de ofta behöver pengar av personliga skäl. Oron uppstår när ingen insider har köpt aktier på en längre tid sedan det signalerar att de inte har förtroende för bolaget.

Är det säkert att köpa Loandepot-aktier?

Loandepot aktiekurs har kraschat på grund av svagheten på fastighetsmarknaden när bolåneräntorna stiger. I den senaste resultatrapporten sa företaget att dess intäkter sjönk med mer än 75% under fjärde kvartalet. Vinsten per aktie var sämre än väntat.

Företaget varnade också för att dess verksamhet skulle kämpa ett tag, vilket förklarar behovet av uppsägningar. Tyvärr har Fed antytt att räntorna kommer att ligga kvar på en förhöjd nivå under de närmaste månaderna tills inflationsstriden är vunnen.

Dessutom är riskerna för en recession fortfarande på en förhöjd nivå när Fed höjer vid en tidpunkt då avkastningskurvan är mycket inverterad. Alla dessa faktorer, tillsammans med bankkrisen, gör att ekonomin snart kan förvärras. I de flesta perioder tenderar bolånebranschen att förvärras under en lågkonjunktur. Dessutom, med insiders som dumpar aktier, är det svårt att rekommendera att köpa Loandepot-aktien.