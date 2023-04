Majspriserna kan sjunka med 18 % om detta händer

Majspriserna på spot- och terminsmarknaden fortsatte att sjunka när oron för utbud och efterfrågan fortsatte. Majs handlades till $633,20, vilket var lägre än denna månads högsta på $673. Å andra sidan sjönk majsterminerna vid Chicago Board of Trade till den lägsta nivån på åtta månader.

Kina avbryter beställningar

Majspriserna har fortsatt att sjunka de senaste månaderna. Den har sjunkit med mer än 24 % från den högsta punkten i april förra året. Denna nedgång är i linje med prestanda för andra mjuka råvaror som sojabönor och vete.

Den nuvarande fasen av nedgången beror mest på ett beslut av Kina att avbryta majsbeställningar från USA. Landet avbröt 327 ton majsbeställningar från USA, mestadels på grund av stötfångaren i Brasilien. En färsk rapport visade att Brasilien skulle passera USA som den största majsexportören i världen eftersom dess produktion kommer att nå över 124 miljoner ton i år.

Samtidigt visade en annan majsnyhet från USDA att mängden majs som inspekterades i amerikanska hamnar för export sjönk från 1,237 miljoner ton under veckan som slutade den 13 april till 913 813. Trenden har varit något svag i år, med exporten hittills i år på 22,3 miljoner ton jämfört med föregående års 34,9 miljoner ton. Den senaste WASDE-rapporten sa :

” USA:s majsutsikter är för minskningar av import och användning av livsmedel, utsäde och industriell (FSI), med oförändrade slutlager. Majsimporten sänks med 10 miljoner bushels baserat på observerad handel hittills. Med tillgång och användning som faller med samma belopp är slutlagren oförändrade på 1,342 miljarder bushel.”

Därför verkar det som om majsens fundament inte går bra i år, vilket kan pressa priserna lägre. Eftersom majs är en cyklisk råvara kommer priserna sannolikt att studsa tillbaka senare i år eller 2023 när bönder börjar sänka sin produktion.

Prognos för majspriser

Majsdiagram av TradingView

På det dagliga diagrammet ser vi att majspriserna har varit i en stark baisseartad trend de senaste dagarna. Detta pris har rört sig under den viktiga stödnivån på $637, den lägsta punkten den 6 december. Det har bildat ett fallande triangelmönster och rört sig under 25-dagars och 50-dagars exponentiella glidande medelvärden. Majs har flyttat till 61,8 % Fibonacci Retracement-nivå.

Därför kommer majspriserna sannolikt att ha ett baisseartat utbrott då säljarna riktar in nyckelstödet till $582, vilket är ~7,90% under den nuvarande nivån. En rörelse under den nivån kommer att få den att krascha med 18 % till 519 $, den lägsta punkten i oktober 2021.