Prognos för timmerpriser: fastnar i ett intervall när tecken på botten dyker upp

Timmerpriserna har gått åt sidan under de senaste månaderna då investerare fokuserar på bostadsmarknaden och den fallande råvarumarknaden. Lumber handlades för $400 per tusen brädfot, vilket är några punkter under årets lägsta på $361. Den har kraschat med mer än 72 % från den högsta punkten 2022.

Tecken på botten dyker upp

Timmer är en viktig vara som mest används inom bostadssektorn. Som ett resultat tenderar virkespriserna att underprestera under perioder med höga räntor och bolåneräntor. Under de senaste månaderna har Fed höjt räntorna från 0 % till nästan 5 % medan den genomsnittliga räntan för ett 30-årigt fast bolån har hoppat till nästan 6,5 %.

De stigande räntorna har lett till en kraftig avmattning i bostadssektorn. Nystartade bostäder, som mäter den årliga förändringen av antalet nya bostadshus som påbörjats, har varit i en nedåtgående trend. Byggloven har också minskat de senaste månaderna. Efter att ha nått en topp på 1,89 miljoner i januari 2022 har tillstånden sjunkit till 1,42 miljoner i februari.

Alla dessa faktorer förklarar varför virkespriserna har varit i en stark nedåtgående trend de senaste månaderna efter att ha stigit under pandemin.

Det finns en sannolikhet att bostadsmarknaden kommer att fortsätta kämpa under de kommande månaderna. I ett uttalande varnade en Moody’s-analytiker för att huspriserna kommer att sjunka med mellan 5% och 10% under de kommande två åren. Denna uppfattning delades av Jeremy Grantham, som sa :

“Jag förväntar mig ingen krasch men jag förväntar mig att huspriserna kommer att glida tillbaka till mer överkomliga priser. Det händer inte över en natt, men bostäder kastar en mycket lång skugga och är ekonomiskt farligare än aktiemarknaden.”

Överkomliga bostadspriser kan leda till ökad efterfrågan på bostäder, vilket kommer att leda till högre virkespriser på kort sikt.

Prognos för virkespriser

Timmerdiagram av TradingView

Det finns tecken på att virkespriserna är på botten. På det dagliga diagrammet ser vi att de har kämpat med att gå under den viktigaste stödnivån på $361. Detta pris kan sägas vara en trippelbotten, vilket vanligtvis är ett haussetecken. Det har rört sig något under nyckelstödet på $460, den lägsta punkten i augusti 2021.

Därför, även om det är för tidigt att säga, och medan volymen fortfarande är låg, finns det en sannolikhet att virkespriserna kommer att krypa tillbaka under de närmaste månaderna. Om detta händer kan timmer flytta till nästa nyckelmotståndspunkt vid $534, vilket är ~35% över den nuvarande nivån.