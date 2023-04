ICICI aktiekurs: mer utrymme att springa efter 238%-hoppet?

ICICI-aktien fortsatte sin hausseartade comeback efter att bolaget publicerat starka finansiella resultat. Aktien hoppade till en högsta punkt på ₹920, den högsta punkten sedan den 29 december. Den har hoppat med mer än 14 % från den lägsta punkten den 30 januari. Sammanlagt har aktierna hoppat med över 238 % från den lägsta nivån under pandemin och 225 % under de senaste fem åren.

ICIC starka finansiella resultat

ICICI, en av de största indiska bankerna, har skapat rubriker under de senaste månaderna. Den senaste nyheten var bolagets ekonomiska resultat. I ett uttalande steg företagets nettovinst till 91,2 miljarder pund under första kvartalet. Detta belopp översattes till 1,1 miljarder USD och var en större ökning än de förväntade 90,4 miljarderna.

Andra siffror visade att banken gick bra. Insättningarna steg med 10,9 % till 11,8 biljoner INR från tidigare 10,64 biljoner INR. Låneportföljen steg till 22,7 % medan räntenettot steg med 40,25 till 176,7 miljarder INR. Rörelseintäkterna steg med 36 % till 138,6 miljarder INR. Dessa starka resultat återspeglade de för HDFC, som publicerade starka siffror förra veckan.

Indiska banker har vuxit snabbt under de senaste åren, med hjälp av den starka ekonomiska tillväxten i landet. Indien har varit det snabbast växande tillväxtmarknadslandet under de senaste åren, med hjälp av ökande utländska direktinvesteringar.

Indiska banker har också varit immuna mot de utmaningar som västerländska företag står inför som First Republic Bank, Signature Bank och Silicon Valley Bank. Det beror mest på att dessa banker står inför unika utmaningar. Credit Suisse hade många skandaler medan SVB hade många långtidsobligationer.

En stor risk för ICICI-aktien är den ökande konkurrensen om billigare lån. Detta innebär att banken kan se en högre kostnad för medel under de närmaste kvartalen. Den andra risken är en potentiell ekonomisk avmattning.

ICICI aktiekurs teknisk analys

ICICI-diagram av TradingView

ICICI aktiekurs har varit i en stark hausseartad trend den senaste tiden. Detta rally såg aktierna hoppa över nyckelmotståndspunkten på ₹878,15, den högsta punkten den 16 februari. Det priset var urringningen av det dubbelbottna mönstret. Aktierna har rört sig över 25-dagars och 50-dagars glidande medelvärden.

Därför finns det en sannolikhet att aktien kommer att fortsätta att stiga när köpare siktar på nyckelmotståndspunkten på ₹957,95. Detta pris ligger cirka 4,67% över den nuvarande nivån. Ett steg över detta pris kommer att se det hoppa över denna nivå. Ett fall under nyckelstödet på 878 INR kommer att ogiltigförklara den hausseartade uppfattningen.