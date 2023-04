Bomullspriser pressade av rikliga tillgångar, lägre efterfrågan

Priset på bomull har legat i ett snävt intervall i år då oron för utbud och efterfrågan fortsatte. Cotton handlades på 78,91 dollar på torsdagen där det har legat de senaste dagarna. I år har det varierat mellan motståndsnivån på $91 och stödet på $75,95.

Svag US-dollar, stigande utbud

Bomullspriserna har varit i en konsolideringsfas i år i linje med andra mjuka råvaror som sojabönor, majs och vete.

Det svaga bomullspriset har inträffat även när den amerikanska dollarn har fallit från förra årets högsta på $115 till ~$100. Historiskt sett har en svagare dollar lett till relativt sett högre råvarupriser.

Den nuvarande prisutvecklingen på bomullsmarknaden beror främst på utbudsproblem. Enligt US Department of Agriculture (USDA) förväntas de flesta bomullsproducenter öka produktionen i år. Produktionen förväntas bli 829 000 balar högre än förväntat. Det mesta av denna ökning kommer från Kina, vilket kommer att öka produktionen med 1 miljon balar.

USA förväntas ha mer bomullsproduktion i år eftersom effekterna av förra årets torka i västra Texas lättar. West Texas är den tredje största bomullsproducenten i världen.

Samtidigt är efterfrågan på bomull relativt sett lägre i år då länder som Kina, Turkiet och Bangladesh minskar sin import. I sin senaste WASDE-rapport sa USDA :

“På exportsidan kompenseras högre export från USA och Australien mer än av en minskning med 550 000 balar för Brasilien och en minskning med 400 000 balar för Indien. Den beräknade globala konsumtionen 2022/23 är 65 000 balar högre denna månad eftersom en ökning med 500 000 balar för Kina mer än uppväger nedgångarna i Bangladesh och Turkiet.”

Förutsägelse av bomullspris

Bomullsdiagram från TradingView

I min senaste artikel på bomull varnade jag för att priserna skulle fortsätta att falla på grund av stigande globala utbud. Denna uppfattning var korrekt eftersom priset har flyttat till det lägsta på $79,50. Det har rört sig under 25-dagars glidande medelvärde.

På det dagliga diagrammet har priset rört sig under den övre sidan av den fallande kanalen. Relative Strength Index (RSI) har fortsatt att glida nedåt. Därför kommer bomull sannolikt att fortsätta falla när säljarna siktar på nästa viktiga stödnivå på $70.