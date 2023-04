First Republic Bank kan ha en ny ägare på måndag

JPMorgan Chase & Co ( NYSE: JPM ) och PNC Financial Services Group Inc är enligt uppgift intresserade av att ta över sin kämpande jämnåriga First Republic Bank ( NYSE: FRC ).

Affären kan tillkännages i morgon

Amerikanska tillsynsmyndigheter ledda av Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) har krävt att potentiella friare ska lämna in sina slutgiltiga utköpsförslag senast söndag eftermiddag.

Det är dock ännu inte givet att en av de två ovannämnda kommer att sluta förvärva affärsbanken eftersom andra, inklusive Bank of America, även överväger att lägga bud, enligt Wall Street Journal.

Om ett godtagbart bud lämnas inom tidsfristen är det troligt att en affär kommer att tillkännages på måndag. Tidigare den här veckan sades FDIC förbereda sig för att placera First Republic Bank under konkurs.

“FRC” har minskat med över 97% jämfört med sin högsta nivå hittills i skrivande stund.

First Citizens hade köpt SVB förra månaden

En sådan affär, hoppas regulatorn, kommer att ge viss tröst till marknaderna och hjälpa till att sätta stopp för den pågående smärtan för amerikanska regionala banker.

Att veta att First Republic nu är under ägande av en finansiellt stabil långivare kommer också att lugna sina kunder.

Aktiemarknadsnyheterna kommer ungefär en månad efter att First Citizens gick med på att köpa Silicon Valley Bank på så gynnsamma villkor att dess aktier steg med hela 55%.

Förra veckan rapporterade First Republic Bank bättre än väntat vinst och intäkter för sitt första finansiella kvartal. Aktien kraschade fortfarande på inlåning som sjönk över 40% under Q1 som Invezz rapporterade HÄR.