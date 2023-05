Palladiumpriset är fortfarande i riskzonen eftersom det går efter platina, guld, silver

Palladiumpriset har avvikit från andra ädelmetaller som guld, silver och platina. Det har sjunkit med mer än 36% under de senaste 12 månaderna medan platinapriset har hoppat med över 10% under samma period. Guldpriset och silver har alla ökat med mer än 10 % under samma period.

Varför följer palladium andra ädelmetaller?

Palladiumpriset var en av de bäst presterande ädelmetallerna under det senaste decenniet. Metallen hoppade från 160 dollar 2008 till rekordnivån på 3 000 dollar i februari i år. Det är oklart varför palladiumpriset har sjunkit med mer än 50 % från den högsta punkten 2022.

En trolig orsak är att avvikelsen mellan platina och palladium var betydligt högre under de senaste månaderna. Till exempel, när palladium handlades för 3 000 $ 2022 handlades platina för cirka 826 $. Därför gick många företag som tillverkar katalysatorer över till platina, vilket var mycket billigare.

Den andra anledningen är att det ryska kriget i Ukraina ledde till en förskjutning av platina, som finns i överflöd utanför Ryssland. Sydafrika, Storbritannien och USA är de största exportörerna av platina medan Ryssland är den fjärde största. När det gäller palladium är Ryssland den största exportören följt av Sydafrika, USA, Storbritannien och Italien.

Därför finns det en sannolikhet att platinapriset fortsätter att stiga eftersom det är billigare än palladium på nuvarande nivåer. De två metallerna har fortfarande en avvikelse på cirka 300 dollar, vilket är relativt högt. Som jag skrev i den här artikeln förväntas en förhöjd platinaefterfrågan leda till ett underskott i år .

Detsamma gäller palladium, som gick till ett överskott 2021. Analytiker förväntar sig att palladium kommer att gå till sitt första försörjningsunderskott på tre år i år. Underskottet förväntas komma in på 556 000 uns i år, enligt World Platinum Council.

Palladium prisprognos

Palladium-diagram av TradingView

Det dagliga diagrammet visar att palladiumpriset har varit i en baisseartad trend under de senaste månaderna. Nyligen har metallen bildat en stigande kanal som visas i rött. Detta pris är på den nedre sidan av den stigande kanalen. Det har också rört sig under 25-dagars och 50-dagars exponentiella glidande medelvärden.

Därför misstänker jag att palladiumpriserna kommer att ha ett baisseartat utbrott under de kommande månaderna eftersom säljarna riktar in nyckelstödet till $1 300, vilket är cirka 11% under den nuvarande nivån.