Bluffar Fed? Powell utesluter räntesänkningar men marknaden är tveksam

Jag publicerade en artikel den här veckan som tittade på Federal Reserves räntebeslut på onsdagen, och bedömde om det var hänsynslöst att höja igen i det nuvarande klimatet.

Beslutet kom och gick som väntat, Federal Reserve höjer räntorna med ytterligare 25 bps. Men som jag skrev igår var detta till stor del prissatt, och det var Fed-ordföranden Jerome Powells språk som sannolikt skulle bli det mest inflytelserika på marknaderna.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Det språket var mer hökaktigt än vissa investerare hoppades på, eftersom Powell inte verkade entusiastisk över utsikterna till räntesänkningar.

“Vi i utskottet har en uppfattning om att inflationen inte kommer att falla så snabbt”, sa han. “Om den prognosen i stort sett stämmer, skulle det inte vara lämpligt att sänka räntorna.”

Trots den hökaktiga tonen var aktierna relativt stillastående. Tekniktunga Nasdaq, kanske den mest känsliga för räntepolitik, stängde i onsdags ned 0,5 procent.

Men trots att nedskärningar till synes var uteslutna var språket förvisso mjukare än tidigare möten. Språk som ytterligare vandringar “kan vara lämpliga” togs bort, och Powell noterade på sin presskonferens efter att förändringen var “meningsfull”.

Inflationen förblir prioriteringen för Federal Reserve

Det intressanta här är att inflation också är något av ett mänskligt skapat fenomen. Uppenbarligen finns det påtagliga faktorer som skapar inflation i första hand – problem med leveranskedjan, kriget i Ryssland, oupphörligt tryck av pengar och så vidare. Men det finns också det ekonomiska faktum att förväntningarna om framtida inflation kan orsaka inflation idag, som en självuppfyllande profetia.

Det beror på att framtida inflation kommer att få människor att spendera mer idag eftersom de förutser framtida prishöjningar, vilket påskyndar dessa exakta förväntningar. För det andra, på arbetssidan, söker arbetare löneökningar, vilket återigen bidrar till ytterligare inflation.

Detta är troligen en del av anledningen till att Fed tar denna hökaktiga linje. I själva verket måste utsikterna till räntesänkningar närma sig. Vi har sett svagare ekonomisk data på senare tid visat verklig mjukhet, medan banksektorn uppenbarligen knarrar under trycket från dessa förhöjda räntor.

Och även om inflationen fortfarande ligger långt norr om målet på 2 %, har den sjunkit långt från sin topp (9,9 % i juli förra året).

Som sagt, som jag skrev i går, hammar denna senaste vandring in det vi redan visste: Feds främsta prioritet är verkligen inflationen. Att gå så här djupt in i en åtstramningscykel, med vad som händer i banksektorn, är en mycket aggressiv linje.

Men ska vi bli förvånade? Inte riktigt. Jag är inte säker på att jag håller med om en sista höjning i det här klimatet, när en avvaktande strategi till nästa månad kan ha varit mer försiktig, men Fed är fast besluten att inte släppa marknaden riktigt ännu, och riskerar att inflationen stiger tillbaka upp. Och medan diagrammet ovan visar att inflationen sjunker, visar den också en siffra på 5 % – långt utöver vad Fed anser vara acceptabelt, med det målet på 2 % som sannolikt inte kommer att nås inom kort.

Marknaden tror inte på Fed

Hur oroande bankfrågorna än är, känns det fortfarande osannolikt att det finns en verklig systemfråga här – medan regionala banker är i ett mycket dåligt tillstånd, är det verkligen inte på nivån 2008 när balansräkningarna var fasta av fruktansvärda tillgångar ( subprime-inteckningar). Den här gången är det dålig riskhantering igen, men det är mer en likviditetskris då bankerna håller mer välrenommerade obligationer, de har just fallit i värde rejält till följd av räntehöjningarna.

Om man tittar på sannolikheterna som backas upp av Fed-terminer, vet marknaden att Fed kan tvingas till nedskärningar tidigare än väntat. Uppenbarligen kommer mycket att bero på KPI-data framöver, såväl som bankoro, men prognosen just nu visar en marknad som kallar Feds bluff.

Futures kan bara innebära en 3 % chans för räntesänkningar vid nästa möte (juni), men det finns en 46 % chans att sänkningar sker till nästa möte (juli), medan en till (september) ser sannolikheten öka till 83 %.

Och så verkar det mycket troligt att den snabbaste åtstramningscykeln i senare minne har nått sitt slut. Ögonen kommer nu att vara rakt inriktade på ekonomisk data framöver, eftersom rädslan för en lågkonjunktur är stor.

Det är ekonomi 101 som en aggressiv åtstramning av penningpolitiken suger likviditet ur ekonomin och riskerar en avmattning. Det är faktiskt själva poängen, och hur man kan bekämpa inflationen. Naturligtvis har risken hela tiden varit att Fed kommer att höja för aggressivt, saker kommer att gå sönder och ekonomin går in i en otäck lågkonjunktur.

Vi kommer till den punkt där vi är på väg att ta reda på om det är sant, eller om den eftertraktade mjuka landningen fortfarande är en möjlighet. Men hur som helst, marknaden tror inte på språket från Fed just nu – investerare förklarar åtminstone att höjningar verkar gjorda för nu.