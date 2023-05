SCHD ETF-aktie: hem för giftiga företag som kan minska utdelningarna

Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD)-aktien kraschade till en investerare fokuserad på bankkollapser och det måttligt hökiska uttalandet från Federal Reserve. SCHD-aktien sjönk till den lägsta nivån på $69,40, den lägsta punkten sedan den 17 mars. Sammantaget har fonden fallit med mer än 10 % från årets högsta, vilket innebär att den nu befinner sig i en korrigeringszon.

Schwab US Dividend Equity ETF har giftiga tillgångar

Huvudteman på finansmarknaden denna vecka var kollapsen av regionala banker och det relativt hökaktiga Fed-utlåtandet. Dessa händelser hade en direkt inverkan på SCHD, som är en av de mest kända ETF:erna i världen.

Till exempel ledde First Republic Banks kollaps i måndags till rädsla för smitta i banksektorn. Som jag skrev i den här artikeln på måndag finns det oro för att andra banker som Comerica, Zions, Western Alliance och PacWest också skulle kunna kollapsa. Som ett resultat har KRE ETF fallit med över 14 % under de senaste fem dagarna.

Kollapsen av dessa banker har en inverkan på SCHD-aktien eftersom den har en andel i flera regionala banker. Det har mindre andelar i banker som M&T Bank, Regions Finance, Zions, Cathay General Bancshares, Northwest, OFG, Comerica, Premier Financial och Synovus Financial. Comerica och Zions är några av de största bankerna i riskzonen och kan snart gå i konkurs. De regionala banker som finns kvar kommer sannolikt att tvingas sänka sina utdelningar.

Den andra anledningen till att SCHD ETF är i riskzonen är dess andel i Paramount Global. Paramounts aktiekurs sjönk med mer än 25 % på torsdagen efter att företaget sänkte sin utdelning. Detta är en viktig del för SCHD eftersom ETF vanligtvis köps på grund av dess utdelningar.

Vidare äger SCHD Chevron och Valero Energy, som förväntas ha lägre avkastning när olje- och gaspriserna kraschar.

SCHD ETF aktieprognos

SCHD-diagram av TradingView

4H-diagrammet visar att Schwab Dividend Equity ETF har varit i en stark försäljning på sistone. Den har nu testat den viktiga stödnivån på $69,46, den lägsta nivån den 15 mars. Den ligger fortfarande under det glidande medelvärdet för 50 perioder och 61,8% Fibonacci retracement-nivån. Oscillatorer har fortsatt att falla. Därför är vägen för minsta motstånd för ETF lägre med nästa nyckelstöd på $60.