Oljeprisutsikter: RBC:s Helima Croft ser återhämtningen framför sig

Oljepriset sjönk hela vägen ner till nivån under 70 dollar per fat förra veckan ( läs mer ) men den globala chefen för råvarustrategi på RBC Capital Markets är övertygad om att en återhämtning är trolig.

Tjurfallet för oljepriset

Helima Croft förväntar sig att oljepriserna kommer att öka igen under de kommande månaderna med tanke på att den amerikanska ekonomin bara kan lyckas undvika en lågkonjunktur.

Tillsammans med produktionsnedskärningar som OPEC tillkännagav förra månaden och sommarsäsongen som är precis runt hörnet, är hon övertygad om uppsidan i oljepriset härifrån.

Det finns en betydande irakisk pipeline, 475 000 fat om dagen som tar råolja från norr till Turkiet som har legat nere i flera veckor. Så när vi går in i sommaren kommer försörjningsbristen att börja slå igenom.

WTI handlas till $73 och ändras på måndag.

OPEC träffas i början av juni

Ännu viktigare, Croft varnade idag för att en ytterligare nedskärning av produktionen kvarstår på bordet för nästa möte för de oljeexporterande länderna som är planerat till början av nästa månad. På CNBC:s ” Squawk Box ” sa hon:

De åker personligen till Wien den 4 juni, vilket väcker förväntningar på ytterligare OPEC-åtgärder. Dessa länder är väldigt engagerade och jag tror att de inte vill riskera ytterligare ett fall av oljepriset.

RBC-strategen upprepade också att Kinas driven efterfrågan, även om den återhämtar sig i en takt som släpar efter förväntningarna, ändå är på uppgång och därför fortsätter att vara en meningsfull fördel för oljepriset.

Slutligen är efterfrågan från Indien fortsatt stark också, avslutade hon.