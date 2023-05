PLN/USD-prognos: Polsk zloty förblir motståndskraftig trots att PMI kollapsade i april

Den polska zlotyn (PLN) är en av de mest presterande europeiska valutorna under 2023. Den steg mot den amerikanska dollarn trots att USA:s Federal Reserve har höjt räntorna i en av de brantaste åtstramningscyklerna i historien.

Men den polska ekonomin är på frammarsch. Centralbanker på tillväxtmarknader håller vanligtvis räntan över fondräntan i USA för att hålla sina valutor attraktiva för utländska investerare.

Intressant är att zlotyn förblir motståndskraftig trots att PMI-data för april sjunker långt in i det krympande territoriet. Till exempel sjönk PMI för inhemsk tillverkning till 46,6 när orderingången försämrades – men zlotyn blinkade inte på nyheterna.

Polens centralbank håller räntorna stabila

I april höll Polens centralbank sin referensränta på 6,75 % – oförändrad. Det var det sjunde mötet i rad när centralbanken inte gjorde något med räntan, men om man ser till det förflutna är räntan högre än den var för två decennier sedan.

Omvänt huvud- och axelmönster håller den hausseartade biasen intakt

Växelkursen PLN/USD sjönk under 0,225 i år innan den återhämtade sig. Dippet var en del av konsolideringen av höger axel som tillhörde ett hausseartat vändningsmönster – ett omvänt huvud och axlar.

Det uppmätta draget, visat i blått, pekar på mer uppsida, speciellt om marknaden är tillräckligt stark och handlas över 0,2550. Endast ett fall under 0,2250 skulle ogiltigförklara det hausseartade scenariot.