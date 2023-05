Prognos för vetepriserna inför Rysslands skördesäsong

Vetepriset har varit i en stark baisseartad trend de senaste månaderna då investerare reagerar på den förändrade utbuds- och efterfrågedynamiken. Vete handlades till $620, vilket var nära den lägsta nivån sedan juli 2021. Den har sjunkit med mer än 52 % under den högsta nivån 2022.

Riklig vetetillförsel

Den främsta anledningen till att vetepriserna faller är att världen sitter på rikliga tillgångar eftersom Black Sea Initiative håller ganska bra. Detta betyder att Ukraina och Ryssland alla exporterar betydande mängder vete även när kriget rasar.

I ett uttalande hävdade Chief Investment Officer på Teucrium Trading att Ryssland gynnas mer än Ukraina med affären. Han sa att Ryssland exporterar fyra bushels vete för varje en bushel som Ukraina säljer.

Samtidigt har Ryssland betydligt högre vetelager än tidigare. Varulagret ligger på cirka 80 % högre än femårsgenomsnittet. Detta är anmärkningsvärt eftersom nästa skörd i Ryssland kommer att starta inom de närmaste veckorna. Rysslands vete har de lägsta priserna i Europa.

Den senaste WASDE-rapporten efterlyste högre vetetillförsel och minskad inhemsk användning i USA. Tillförseln i USA förväntas öka med 5 miljoner bushels. Rapporten lade till :

“De globala veteutsikterna för 2022/23 är ökade tillgångar, högre konsumtion och minskad handel och lager. Leveranserna höjs med 0,7 miljoner ton till 1 061,1 miljoner, främst på högre startlager för Syrien och ökad produktion för Etiopien. Den globala konsumtionen ökar med 2,9 miljoner ton till 796,1 miljoner.”

Förutsägelse av vetepris

Vetediagram av TradingView

På det dagliga diagrammet ser vi att vetepriserna har varit i en stark nedåtgående trend de senaste månaderna. Som ett resultat förblir vete under 25-dagars och 50-dagars exponentiella glidande medelvärden. Senast har priset på vete rört sig under den viktiga stödnivån på 720 dollar, den lägsta nivån sedan december förra året.

MACD har rört sig under den neutrala nollpunkten medan Relative Strength Index (RSI) är under 30. Därför, som jag skrev i den härartikeln , misstänker jag att vetepriserna kommer att fortsätta falla under de närmaste veckorna eftersom säljarna riktar in sig på nyckelstödet på $550.

På lång sikt tror jag dock att klimatförändringsfrågorna kommer att hjälpa till att pressa vetepriserna högre när befolkningstillväxten konvergerar med fallande avkastning.