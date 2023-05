Målintäkter för första kvartalet: "de kommer tillbaka på rätt spår"

Target Inc ( NYSE: TGT ) är i det gröna i morse efter att ha rapporterat marknadsslagande resultat för sitt första finansiella kvartal.

Pro delar sin syn på Target aktie

Detaljhandelsaktier trendar upp också eftersom företaget upprepade sin guidning för helåret. Target kräver nu en ökning med 0,7 % i sin jämförbara försäljning i år på 7,75 USD per aktie till 8,75 USD per aktie av justerad vinst per aktie.

I jämförelse låg analytikerna på 0,6 % respektive 8,36 dollar per aktie. På CNBC:s ” Squawk Box ” sa Hightowers Stephanie Link:

Det fanns några positiva och några negativa. [Men] aktien handlas 18 gånger jämfört med Walmart 25 gånger. Jag tror att de kanske är på väg tillbaka. Så jag är nöjd.

Utsikterna för andra kvartalet kom dock undan för uppskattningar. I motsats till dess högsta hittills i år är målaktien fortfarande nere med mer än 10 % vid skrivandet.

Ögonblicksbild av målinkomsten för första kvartalet

Tjänade 950 miljoner dollar jämfört med 1,01 miljarder dollar året innan

Vinsten per aktie sjönk också från 2,16 USD till 2,05 USD

Justerad EPS tryckt till $2,05 enligt pressmeddelandet

Intäkterna ökade med 0,6 % från året innan till 25,32 miljarder dollar

Konsensus var 1,77 dollar per andel på intäkter på 25,26 miljarder dollar

Vad mer var anmärkningsvärt i resultattrycket?

Bruttomarginalen förbättrades med 70 punkter till 27,4% på grund av en 0,4%-ig nedgång i kostnaden för försäljning. Enligt Stephanie Link:

De har gjort enorma framsteg i inventeringen. När du har försäljningen upp och lagret nere är det en ganska bra kombination. Bruttomarginalerna förbättras eftersom fraktkostnaderna sjunker kraftigt.

Lagret minskade med 6,5 % sekventiellt och 16,4 % jämfört med samma kvartal förra året. Wall Street har för närvarande ett konsensusbetyg om “övervikt” på Target-aktien.