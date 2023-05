USD/CNY: Renminbi kraschar när Kinas återhämtning blir en hägring

Renminbin är i en nedåtgående spiral när oron för den kinesiska ekonomin fortsätter. Växelkursen USD/CNY har varit i en hausseartad trend och handlades på 7,0660, den högsta nivån sedan december 2022. Sammantaget har paret hoppat med 5,36% i år och med 12% från den lägsta nivån 2022.

Oro för kinesisk återhämtning

Alla var optimistiska om Kinas återhämtning tidigare i år. Denna optimism inträffade när landet avslutade sin restriktiva Covid-noll-politik som ledde till en avsevärt långsam tillväxt 2022. Regeringen beslutade också att sätta stopp för en del av sina reglerande kränkningar mot teknikföretag.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Nu finns det oro för att ekonomin inte växer så snabbt som förväntat. För det första går det fortfarande inte bra för fastighetsbranschen, som länge har stött den kinesiska ekonomin. Färska uppgifter visar att bostadspriserna har saktat ner i månader och markförsäljningen har dragit sig tillbaka.

Råvarumarknaden pekar också på en avmattande kinesisk ekonomi. Koppar, som ofta ses som en barometer för ekonomin, har fallit, som jag skrev här . På liknande sätt har andra råvaror som råolja, naturgas och kol också fallit i år. Helst dessa varor tenderar att stiga när den kinesiska ekonomin växer.

Officiella siffror har också pekat på en avtagande ekonomi. Tidigare denna månad visade uppgifter från regeringen att industriproduktionen sjönk i april medan ungdomsarbetslösheten steg. I en anteckning sa Quincy Krosby, Chief Global Strategist för LPL Financial:

“Yuanen, tillsammans med svagheten i industriella metaller, har signalerat fortsatt sårbarhet i den kinesiska ekonomin när myndigheter brottas med geopolitiska spänningar, hög ungdomsarbetslöshet, en fastighetsmarknad fast i skulder och kommunala myndigheter som på liknande sätt hämmas av höga skuldnivåer.”

USD/CNY-paret har också hoppat på grund av det starka amerikanska dollarindexet. Data visar att DXY-indexet hoppade till $104,1, högre än den lägsta hittills i år på $100,87.

USD/CNY teknisk analys

USD/CNY-diagram av TradingView

Räntan på USD/CNY har varit i en stark hausseartad trend de senaste dagarna. Den lyckades ta sig över den avgörande motståndspunkten på 6,9765, den högsta punkten den 28 februari. Paret har hoppat över 25-dagars och 50-dagars exponentiella glidande medelvärden medan Relative Strength Index (RSI) har hoppat till den överköpta nivån på 80.

Därför kommer paret sannolikt att fortsätta att stiga när köpare riktar in sig på nyckelmotståndspunkten på 7,20. Ett drag under stödet vid 6,97 kommer att ogiltigförklara den hausseartade uppfattningen.