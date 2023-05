Top Finansiella aktiekurser: är detta ett pump- och dumpsystem?

May 31, 2023

TOP Financial ( NASDAQ: TOP ) aktiekursen hoppade med mer än 22% på tisdagen då investerare anammade en risk-on-sentiment. Aktien hoppade till $10,37, vilket var högre än månadens lägsta på $6,30. Detta pris ligger fortfarande 96 % under den högsta nivån i år, vilket ger det ett börsvärde på över 296 miljoner USD.

Vad är Top Financial?

Top Financial, officiellt känd som Zhong Yang Financial Group, är ett mystiskt kinesiskt företag som tillhandahåller mäklarföretag online. Det tillhandahåller terminer, aktiemäklare, optionsmäklare, konsulttjänster och valutaväxlingslösningar i Kina. Dess primära produkter är 2Go och Esunny.

Top Financial är ett extremt litet företag. Data sammanställd av SeekingAlpha visar att företagets årliga intäkter sjönk till 7,8 miljoner dollar medan nettovinsten uppgick till 3,5 miljoner dollar. Bolagets senaste resultat kom in på 5,2 miljoner dollar för sex månaderna fram till september 2022. Detta var en ökning med 63 % medan nettovinsten kom in på 2,5 miljoner dollar.

Top Financial-aktien steg i år och nådde en topp på 256 dollar. På sin topp hoppade aktierna med mer än 3 532 % från den lägsta nivån i april. Detta rally var mystiskt eftersom det hände utan några större nyheter, vilket tvingade SEC att tillfälligt avbryta det. I sitt uttalande sa företaget:

“Kommissionen avbröt tillfälligt handeln med TOPs värdepapper på grund av den senaste, ovanliga och oförklarade marknadsaktiviteten som ger upphov till oro angående lämpligheten och riktigheten av offentligt tillgänglig information.”

Den senaste tidens prestation väcker minnen från AMTD, Hong Kong-företaget vars aktier steg 2022. Sedan dess har aktierna fallit med mer än 95%, som jag skrev här.

Ett pump- och dumpschema

En trolig orsak till den senaste ökningen av TOP-aktiekursen är att detta bara är ytterligare ett pump-och-dump-system. Dessa system fungerar när människor upptäcker ett illikvidt företag, köper aktier och sedan främjar sina förvärv. När aktien hoppar går de ut, vilket gör att många wannabe-investerare håller i väskan.

Vi har sett flera pump- och dumpsystem nyligen. Det bästa exemplet på detta är Bed Bath and Beyond, som nyligen ansökte om konkurs. Dess aktie steg under meme-investeringsfrenzyn och kraschade sedan. Detsamma gäller med andra memeaktier som har stupat nyligen.

Det andra goda exemplet är företag som gick till börs genom SPAC. Många av dem har stupat medan andra som Virgin Galactic har gått i konkurs. I en rapport på tisdagen skriver WSJ sa att insiders i dessa företag sålde aktier värda miljarder dollar före kraschen.

Därför, i ljuset av allt detta, är det inte meningsfullt att investera i Top finansiella aktier. Det är ett utländskt företag med begränsad information och tveksam verksamhet.