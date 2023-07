Brent råoljeprognos förstärkt av Goldman Sachs analytiker

Priset på Brent- råolja fortsatte att stiga denna vecka även om oron för den globala ekonomin fortsatte. Den hoppade till en högsta av $80,97 på måndagen, högre än förra månadens låga på $71,37. West Texas Intermediate har också stigit till över $76.

Brent och West Texas Intermediate (WTI) har klarat sig bra under de senaste veckorna eftersom oron för världsekonomin fortsätter. Hoppet på måndagen skedde efter att Kina beslutat att leverera några stimulansåtgärder.

Till exempel lovade Peking att behandla privata enheter på samma sätt som de gigantiska statliga företagen. Den lovade också att förbättra nyckelområden som bland annat immateriell egendom och markrättigheter.

Analytiker tror att dessa åtgärder kommer att ha begränsad inverkan på ekonomin. De flesta företag tror faktiskt att landets tillväxt kommer att bli lägre än väntat. JP Morgan, Citi och Morgan Stanley förväntar sig att ekonomin kommer att växa med 5%. Sammantaget är den genomsnittliga uppskattningen att ekonomin växer med 5,1 % i år.

Trender i kinesiska BNP-siffror är viktiga för råoljepriserna eftersom det är den största konsumenten i världen.

Ändå finns det tecken på att efterfrågan på olja ökar i höjden. I ett uttalande tror analytiker på Goldman Sachs att branschen kommer att gå igenom underskott när efterfrågan ökar. I ett uttalande sa Daan Struyven:

“Vi förväntar oss ganska stora underskott under andra halvåret med underskott på nästan 2 miljoner fat per dag under tredje kvartalet när efterfrågan når en rekordnivå. Vi förväntar oss att USA:s råoljetillväxt kommer att sakta ner ganska avsevärt till en sekventiell takt på bara 200 fat per dag härifrån.”