Disney Q3-resultat: “Jag tror att WBD är en bättre satsning inom media”

Walt Disney Co (NYSE: DIS) säger att deras flaggskeppsstreamingtjänst fortsatte att tappa prenumeranter under det tredje kvartalet. Dess aktier handlas fortfarande något upp under längre timmar.

Disney+ tappade 11,7 miljoner prenumeranter under tredje kvartalet

Disney+ avslutade kvartalet med 146,1 miljoner prenumeranter världen över – en minskning med mer än väntat 7,4 % i följd. Underhållningskonglomeratet såg sin försäljning direkt till konsumenten landa på 5,5 miljarder dollar som också missade konsensus med cirka 200 miljoner dollar.

På den positiva sidan minskade den kvartalsvisa förlusten tillskrivet DTC-segmentet kraftigt till 512 miljoner USD jämfört med förväntat 758 miljoner USD. Ändå sa Kevin Dryer från Gabelli Funds idag på CNBC:s ” Closing Bell: Overtime “ :

Jag tror att Warner Brothers Discovery som redan knackar på dörren för att tjäna pengar på streaming kan vara en bättre satsning inom media. Eftersom de genererar kontanter och betalar ner skulder kan det egna kapitalet vara värt mycket mer.

Notera att VD Bob Iger avslöjade på vinstsamtalet att Disney+ rustar sig för att slå ner på lösenordsdelning 2024 i linje med hans bredare engagemang för att göra streaming till en lönsam verksamhet.

Även andra affärssegment missade förväntningarna

Walt Disney Co tog in 8,3 miljarder dollar via nöjesparker, upplevelser och produktförsäljning – före förra årets siffra såväl som analytikers prognos.

Dess största segment, media och underhållning, genererade 14 miljarder USD detta kvartal jämfört med 14,3 miljarder USD som förväntades och 14,1 miljarder USD för ett år sedan. Enligt Barbara Doran från BD8 Capital Partners:

De är under press inom alla delar av sin verksamhet. Till och med i nöjesparker var uppslutningen minskad i juni och juli. Beatet är en del av kostnadsinitiativet på 5,5 miljarder dollar som VD Bob Iger hade tillkännagivit tidigare.

TV-nätverk och innehållsförsäljning och licensiering kom också undan för Street-uppskattningar under tredje kvartalet. Disney-aktien har fallit med cirka 25 % jämfört med den högsta nivån hittills i år.

Anmärkningsvärda siffror i Disneys resultatrapport för tredje kvartalet

Förlorade 460 miljoner dollar, vilket motsvarar 25 cent per aktie

Hade 1,41 miljarder dollar i nettovinst (77 cent per aktie) förra året

Justerad EPS tryckt till 1,03 miljarder USD enligt pressmeddelandet

Intäkterna ökade med 4,0 % från året innan till 22,33 miljarder USD

Konsensus var 95 cent per aktie på 22,5 miljarder dollar i intäkter

Disney påverkades av nedskrivningar till ett värde av 2,65 miljarder dollar och engångsavgifter under sitt tredje kvartal. Doran sa också till CNBC idag:

Den stora osäkerheten med Disney och därmed minskad risk är att vi inte vet vad de långsiktiga intäkterna kommer att bli, vi vet inte vad den långsiktiga tillväxten kommer att bli, och jag tror inte att vi kommer att vet ett tag.

Bara en dag tidigare samarbetade Disneys ESPN med Penn Entertainment för att lansera en sportbok som Invezz rapporterade här.

