Walmart Inc (NYSE: WMT) hade ett starkt andra kvartal då det fortsatte att ta del av dagligvaror vilket resulterade i en stark försäljning av livsmedel.

Walmarts vägledning för framtiden

Aktierna i detaljhandeln öppnade upp något idag på vägledning som också var ungefär i linje med förväntningarna.

Walmart ser nu att vinsten per aktie kommer in på mellan $6,36 till $6,46 under räkenskapsåret 2024 på 4,0% till 4,5% försäljningstillväxt. I jämförelse låg analytikerna på $6,30 per aktie respektive 4,4%. På CNBC:s ” Squawk Box ” sa detaljhandelsanalytiker Sucharita Kodali på Forrester Research idag:

Det finns fortfarande en viss motståndskraft i konsumtionen, vilket tyder på att ekonomin är ganska stark. Men de ska nog vara lite försiktigt optimistiska resten av året.

Det multinationella företagets prognos för det aktuella kvartalets försäljning kom in långt före Street-beräkningarna på torsdagen. Walmart-aktien är nu upp mer än 10% jämfört med början av detta år.

Walmart Q2 finansiella höjdpunkter

Tjänade 7,89 miljarder dollar jämfört med 5,15 miljarder dollar året innan

Vinsten per aktie steg också från $1,88 till $2,92

Justerad EPS tryckt till $1,84 enligt pressmeddelandet

Intäkterna ökade med 6,0 % från året innan till 161,63 miljarder USD

Konsensus var 1,71 dollar per andel på intäkter på 160,22 miljarder dollar

Walmart noterade en årlig tillväxt på 6,4 % i sin försäljning i samma butik i USA detta kvartal – också över uppskattningar. Enligt Forresters expert:

Siffrorna var ganska starka. Det fanns nästan inget mått som verkade mjukt. De är så viktade i livsmedel och det är vad konsumenterna spenderar på… de köper och de köper på Walmart.

Reklam och e-handel utmärkte sig under andra kvartalet

Walmart såg en hel 35% årlig tillväxt i sin reklamverksamhet under andra kvartalet. E-handelsförsäljningen ökade också med 24%. Kodali lade till:

Den genomsnittliga tillväxttakten inom e-handel ligger i de låga tonåren. Alla som växer högre än så vinner andelar. Walmart [vinner andelar online från Target] och till och med vinner andelar skulle jag hävda från Amazon.

Sammantaget förbättrade återförsäljaren av stora lådor sin bruttomarginal med 50 punkter under andra kvartalet.

Andra anmärkningsvärda siffror i resultatrapporten inkluderar en ökning på 13 % av den internationella försäljningen. Men Sam’s Club USA:s försäljning minskade med 0,3 % under det nyligen avslutade kvartalet till 21,8 miljarder dollar. Förra månaden avslöjade Walmart planer på att spendera ytterligare 1,4 miljarder dollar på Indiens Flipkart som Invezz rapporterade här.

