Unicredit (MIL: UCG) aktiekurs har varit ett av de bäst presterande bankbolagen i världen i år. Aktien steg till en högsta nivå på 24 €, den högsta nivån sedan december 2015. Den har hoppat med mer än 225 % från den lägsta nivån 2022. Viktigast av allt, den har vrålat tillbaka med över 80 % i år medan Invesco KBW ETF har sjunkit med nästan 30 %.

Unicredit starka finansiella resultat

Copy link to section

Unicredit, den största banken i Italien, går bra, eftersom företaget fortsätter att dra nytta av de stigande räntorna. Företagets finansiella resultat visade att nettoomsättningen under tredje kvartalet ökade med 23 % till 5,8 miljarder euro. Räntenettot steg med 455, tack vare högre räntor.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Dess avgiftsintäkter sjönk med 5 % till 1,75 miljarder euro medan handelsintäkterna steg med 27 % till 499 miljoner euro. Som ett resultat av detta planerar företaget att dela ut 6,5 miljarder euro till sina aktieägare genom utdelningar och aktieåterköp. Man har också beslutat att avsätta 1,3 miljarder euro i reserver för landets oväntade skatt.

Unicredit är också en av de säkraste bankerna i regionen. Den har en kärnprimärkapitalkvot på 17,19 %, vilket är mycket högre än andra banker. Till exempel har JPMorgan, som är känt för sin fästningsbalansräkning, en kärnprimärkapitalkvot på 13,2 %. På liknande sätt har andra banker som Wells Fargo, State Street, Bank of America och Citigroup en kärnprimärkapitalkvot på mindre än 12.

Unicredit har ett starkt utdelningsrekord även när den italienska regeringen inför oväntade skatter. Den har en direktavkastning på 4,65 %, vilket är högre än andra bolag. Dess utbetalningar är relativt högre än dess jämnåriga.

Unicredit är också relativt billigare än andra europeiska banker som BNP Paribas, ING, Santander och Credit Agricole. Den har en forward PE-multipel på 5x medan de andra bankerna har stigit till över 6.

https://www.youtube.com/watch?v=n8rvZAaLOzQ&pp=ygUOdW5pY3JlZGl0IGNuYmM%3D

Unicredit aktiekursprognos

Copy link to section

Unicredit-diagram av TradingView

Det dagliga diagrammet visar att Unicredits aktiekurs har varit i en stark hausseartad trend under de senaste månaderna. Den steg till en högsta av €23,825 den 22 september. Aktien har bildat ett starkt trippeltoppmönster vars halsringning ligger på 20,40 €.

Unicredit aktiekurs steg över 50-dagars och 100-dagars exponentiella glidande medelvärden (EMA). MACD har också bildat ett baisseartat divergensmönster. Därför, medan Unicredit är ett bra företag, pekar teknisk analys på fler nackdelar under de kommande dagarna. Om detta händer kommer det sannolikt att testa om nyckelstödet till €20,40.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.