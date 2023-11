USD/PKR: Pakistanska rupier glider inför ett avgörande IMF-möte

Den senaste tidens uppgång i pakistanska rupier har träffat en stor barriär nyligen. USD/PKR- växelkursen återhämtade sig från förra månadens lägsta på 275,80 till en topp på 282. 11. Den ligger fortfarande 8,25 % under den högsta punkten i år.

Inflationen i Pakistan lättar

Den pakistanska rupien har varit en av de bäst presterande valutorna under de senaste veckorna även när det amerikanska dollarindexet (DXY) steg kraftigt. Valutan tog fart efter att den pakistanska regeringen inledde en massiv kamp för att rädda den.

Den gjorde det genom att slå ner illegal dollarhandel och sätta restriktioner på företag i valutahandelsbranschen. Den utkämpade också en kamp för att få slut på den parallella marknaden som har blomstrat i åratal.

På senare tid har dock den pakistanska rupien tappat farten som jag förutspådde i min senaste rapport . Även om tillslaget var länge väntat, är verkligheten att Pakistan står inför många utmaningar framför sig.

Det är ett kommande val som kan vara mycket splittrande. I de flesta perioder tenderar tillväxtmarknadernas valutor att underprestera mot ett större val. Vi såg det nyligen med den nigerianska nairan, Zimbabwe-dollarn och den argentinska peson.

Den andra stora risken som PKR-valutan står inför är en stor skuldförfallotid som kommer 2024. Den obligationen, som är i dollar, kommer att leda till mer valutapress eftersom ekonomin inte går bra. Pakistan för nu samtal med IMF och andra långivare. Byråns team kommer att besöka Pakistan på torsdag för att överväga nästa release på 700 miljoner dollar under programmet 3 miljarder dollar.

De senaste nyheterna från Pakistanska rupier kom från landets statistikbyrå. I en rapport sa byrån att Pakistans inflation drev nedåt i oktober efter att regeringen sänkte bränslepriserna.

Det överordnade konsumentprisindexet (KPI) sjönk 26,89 % i oktober från 31,4 % föregående månad. Reträtten var i linje med vad den pakistanska centralbanken hade förutspått vid sitt senaste möte. I sitt senaste möte lämnade banken räntorna oförändrade för tredje mötet i rad.

USD/PKR teknisk analys

USD/PKR-diagram av TradingView

Det dagliga diagrammet visar att växelkursen för USD till PKR har gjort en hausseartad comeback de senaste dagarna. Den har återhämtat sig till det högsta på 282,10, vilket var högre än den lägsta hittills i år på 275,80. Det förblir under 25-dagars och 50-dagars exponentiella glidande medelvärden (EMA).

Utsikterna för USD/PKR-paret är nu baisse, med nästa nivå att se på 275,80, den lägsta punkten i oktober. På lång sikt tror jag dock att paret kommer att studsa tillbaka när köpare testar om den viktiga psykologiska nivån 300.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.