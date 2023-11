Sam Bankman-Fried (SBF) är skyldig: Vad händer härnäst för Do Kwon och John Karony?

Årets största kryptoberättelse hände precis och skickade chockvågor över branschen. Efter några timmars överläggningar fann en jury i New York Sam Bankman-Fried (SBF) skyldig till alla sju anklagelserna mot honom.

Han hade noll chans när regeringen lade fram ett solidt fall mot honom. Och viktigast av allt, hans tidigare ledande befattningshavare, inklusive Caroline Elison, hade alla erkänt sig skyldiga och vittnat mot honom.

Sammanlagt riskerar Sam Bankman-Fried mer än ett decennium i fängelse, och de flesta analytiker förväntar sig att han ska avtjäna minst 15 år. Han står också inför ytterligare åtal i New York. Han har till exempel anklagats för att lämna olagliga kampanjbidrag, vilket kan leda till att han får ytterligare år.

Do Kwon kan vara i trubbel

SBF:s dom fick rysningar till två andra högprofilerade kryptochefer: Terras Do Kwon och Safemoons John Karony. Do Kwon, en sydkorean riskerar årtionden i fängelse i både sitt hemland och USA.

Han sitter nu i ett fängelse i Montenegro, där han fångades när han flydde till Dubai. Åklagare i de två länderna anklagar honom för att leda en gigantisk kryptobluff som ledde till över 40 miljarder dollar i förluster.

Kärnan i fallet är att Do Kwon gjorde felaktiga uttalanden om säkerheten för TerraUSD, ett algoritmiskt stabilt mynt. Till skillnad från Tether och USD Coin backades myntet inte av några fiat-valutor. Istället behöll den sin peg genom komplex datorteknik.

Ett av de falska påståendena handlar om Chai, en fintech-produkt populär i Sydkorea. Do Kwon påstod att företaget drev med Terras teknologi. Detta var ett viktigt steg eftersom många investerare såg det som ett bra användningsfall för Terras plattform. Medan Chai använde Terra initialt, slutade det 2020.

Do Kwon sitter nu i fängelse för att ha använt förfalskade dokument. Han kommer också att sitta kvar i häktet när han går igenom utlämningsprocessen. Analytiker tror att Dow Kwon också riskerar årtionden i fängelse.

Hur är det med John Karony?

John Karony är en annan kryptochef som är i verkliga problem med lagen. Han greps i veckan och står inför flera anklagelser om förskingring och värdepappersbedrägeri i New York.

Till skillnad från Do Kwon och SBF är Karony inte en vanlig figur i kryptoindustrin. Han grundade Safemoon, ett memmynt som blev populärt 2021 under mememyntfrenzyn.

Safemoon lovade innehavarna anmärkningsvärd avkastning genom att helt enkelt köpa och hålla den. Nu hävdar åklagare att Karony och hans medanklagade spenderade pengarna för att köpa påkostade föremål som fordon och hus. Sammanlagt spenderade de över 200 miljoner dollar i kundmedel. I ett uttalande sa åklagaren:

“Som påstås vilseledde de tilltalade medvetet investerare och avledde miljontals dollar för att underblåsa deras giriga plan och berika sig själva genom att köpa en anpassad Porsche-sportbil, andra lyxbilar och fastigheter.”

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.