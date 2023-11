Meme-mynttokens ryter tillbaka, en positiv katalysator för Shiba Memu

Bitcoin och andra kryptovalutor anslöt sig till aktiemarknaden i ett starkt rally förra veckan då de ekonomiska förhållandena förbättrades. BTC hoppade till en topp på $35 200 medan det kombinerade marknadsvärdet för alla mynt steg till över $1,32 biljoner.

Bitcoins uppgång sammanföll med den stora börscomebacken då Dow Jones, Nasdaq 100 och S&P 500-indexen hade sin bästa vecka på månader. Obligationsräntor, US-dollarindex (DXY), och priset på råolja sjönk.

Den främsta katalysatorn för denna trend är Federal Reserve-beslutet och den relativt svaga amerikanska NFP-datan (Non-Farm Payrolls). Dessa siffror antydde att Fed sannolikt kommer att behålla sin ränta intakt under de kommande månaderna och sänkningen 2024.

Meme-mynttokens har gått bra

En närmare titt på kryptomarknaden visar att meme-mynt har gått bra under de senaste månaderna. I fredags skrev vi att Memecoin (MEME) hade blivit en stor kryptovaluta när priset steg. Dess börsvärde ökade till över 200 miljoner dollar trots att webbplatsen gör det klart att den inte har någon nytta eller användning.

Andra meme-mynt har ökat den senaste tiden. Pepe-priset steg kraftigt, vilket gav den ett börsvärde på mer än 400 miljoner dollar. Taboo Token, en kryptovaluta i vuxenbranschen, har också skjutit i höjden, vilket ger den ett börsvärde på över 30 miljoner dollar.

Denna våg av meme-mynt sammanfaller med uppkomsten av rädsla och girighetsindex. Data från CoinMarketCap visar att indexet har hoppat till girighetszonen 72. I de flesta fall stiger Bitcoin och andra kryptovalutor när investerare generellt är giriga på marknaden.

Kärnan i denna girighet är känslan av att Federal Reserve kommer att inleda en lättnadsfas. Dessutom finns det tecken på att den amerikanska ekonomin bromsar in på grund av de strama monetära förhållandena.

Shiba Memus förköp fortsätter

Ökningen av meme-mynt har gjort att många investerare letar efter nästa stora sak i branschen. Detta förklarar varför många investerare har flyttat sina resurser till kommande meme-mynt, av vilka några är i förköp.

Shiba Memu, ett av de mest populära framväxande meme-mynten, har samlat in över 4,36 miljoner dollar från investerare under de senaste månaderna. Utvecklarna hoppas att de kan få in mycket mer pengar, tack vare den stigande efterfrågan. Som ett resultat av detta har de nu förlängt förköpsperioden till slutet av december.

Det finns tre huvudorsaker till varför Shiba Memu-tokenen sannolikt kommer att gå bra på lång sikt. För det första, som vi såg under pandemin, tenderar kryptovalutor att klara sig bra när Fed är lite duvaktiga. Detta kommer sannolikt att bli fallet när banken börjar sänka räntorna 2024. För det andra tenderar kryptovalutor att klara sig långt före Bitcoin-halveringsperioden. Denna halvering kommer att ske i april 2024. Du kan köpa Shiba Memu-tokenen här.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.