Dessa 5 DAX-indexbolag är i trubbel när deras aktier faller

Tyska aktier går inte bra eftersom ekonomin går igenom stora utmaningar. De senaste uppgifterna visade att företagens förtroende har fallit medan PMI:erna för tillverkning och tjänster har legat under 50.

Ytterligare data visade att landets ekonomi minskade under tredje kvartalet, vilket ledde till en lågkonjunktur. Detta gör det till en av de sämst presterande stora ekonomierna i världen.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Den avgörande bilsektorn möter också många motvindar när kinesiska företag fortsätter att ta över. Som ett resultat har DAX- indexet dragit sig tillbaka från fjolårets högsta på 16 524 euro till nuvarande 15 100 euro. Dessa är några av de överväldigande DAX-indexkomponenterna.

Bayer

Copy link to section

Bayer (ETR: BAYN) är ett av de sämst presterande företagen i DAX-index. Aktien sjönk till en lägsta nivå på 40,37 euro på onsdagen, 36 % under den högsta punkten i år och 58 % från den högsta nivån i juni 2017.

Bayers utmaningar kom från dess förvärv av Monsanto för 68 miljarder dollar, vilket ledde till stora skulder. Sedan dess har de ekonomiska resultaten varit ganska svaga. På onsdagen sa företaget att dess försäljning sjönk till €10,8 miljarder medan dess EBITDA sjönk med 31% till €1,8 miljarder.

Nu överväger företaget att avveckla sin konsumenthälsoverksamhet. Detta är i linje med vad andra företag som Johsnon & Johnson och AstraZeneca har gjort. Aktivister vill att det helt och hållet ska flyttas från grödor. I ett uttalande sa VD:n:

“Vi är inte nöjda med årets prestation. Nästan 50 miljarder euro i intäkter men noll kassaflöde är helt enkelt inte acceptabelt. Vårt uppdrag har inte alltid varit i centrum i vår verksamhet. Det kommer att förändras. Vi designar om Bayer för att bara fokusera på det som är viktigt för vårt uppdrag – och att bli av med allt annat.”

Siemens energi

Copy link to section

Siemens Energy är en annan kämpande DAX-indexkomponent. Som vi skrev nyligen begärde företaget över 16 miljarder euro i garantier från regeringen . Den hade nyligen varnat för att den skulle förlora miljarder dollar i år.

Siemens Energys verksamhet kämpar när efterfrågan på vindprojekt avtar. Man har också tvingats göra reparationer för att sälja felaktiga vindkraftverk. Senast har flera företag som Orsted tvingats överge sina vindprojekt.

Som ett resultat har Siemens Energys aktiekurs kollapsat med nästan 50 % i år, vilket gör den till de sämst presterande företagen i DAX-index.

https://www.youtube.com/watch?v=qI_5Oj8CxMI&pp=ygUOc2llbWVucyBlbmVyZ3k%3D

Skräddarmuskeln

Copy link to section

Sartorius, ett av de största läkemedelsföretagen i Tyskland, går inte heller bra. Dess aktie har underpresterat de andra globala läkemedelsföretagen. Den har minskat med 20 % den här månaden och med över 38 % 2023.

Företaget har skyllt sin prestation på den mjuka kundefterfrågan inom alla sina segment. Den totala försäljningen under årets första nio månader sjönk med 16,4 % till 2,5 miljarder euro. Dess underliggande EBITDA sjönk med 30 % till 733 miljoner euro medan marginalen sjönk till 28,8 %.

Sartorius skyllde också prestandan på divisionen Bioprocess Solution, där dess intäkter sjönk med 17,7 % till 1,99 miljarder euro.

Daimer och Mercedes

Copy link to section

De andra topp-DAX-indexbolagen som inte går bra är inom fordonsindustrin. Daimler och Mercedes Benz aktiekurser har sjunkit med över 10 % den senaste månaden. Volkswagen och BMW har också underpresterat marknaden under de senaste månaderna.

Tyska biltillverkare möter stora motvindar då höga räntor leder till lägre försäljning. Och viktigast av allt, dessa företag går igenom utmaningar som konkurrens från kinesiska varumärken som Nio, XPeng och Li Auto. Som ett resultat av detta har EU-kommissionen inlett en utredning om Kinas subventioner.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.