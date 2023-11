Goda nyheter för PDD-aktien när aktiva användare av Temu stiger

Kinesiska e-handelsföretag vinner snabbt genomslag globalt. Shein, Boohoo -konkurrenten, förbereder sig för att bli börsnoterad i en affär på 80 miljarder dollar. Temu, å andra sidan, har blivit ett av de snabbast växande företagen i världen. Temus popularitet kan gynna PDD Holdings, dess moderbolag.

Temu-användare och trafik skjuter i höjden

Copy link to section

Temu är det snabbast växande e-handelsföretaget i världen. Data sammanställd av Google visar att intresset för företaget har stigit till rekordhögt idag. Det pekar också på mer tillväxt under de kommande månaderna.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Detta intresse har också lett till mer användartillväxt. Data sammanställd av SEMRush visar att webbplatsen besöktes 341 miljoner gånger i september. Det var en ökning från 233 miljoner i juli och 267 miljoner i augusti.

Det mesta av denna trafik kommer från USA, Tyskland, Storbritannien och Mexiko. Noterbart är att den genomsnittliga besökslängden i Temu är 13,13 minuter, vilket är högre än Amazons 12,59.

Dessa siffror gör att företaget växer snabbt. Det har den gjort genom att spendera miljarder dollar på marknadsföring. Jag är säker på att de flesta har sett dess digitala annonser. Många populära YouTubers och TikTok-användare har också marknadsfört det genom att visa sina Temu-köp.

Viktigast av allt är att Temu är känt för sin enorma produkttillgänglighet och låga priser. Analytiker tror att företaget kan tjäna pengar på att sälja billiga produkter genom att arbeta direkt med tillverkare som drar nytta av dess breda räckvidd.

https://www.youtube.com/watch?v=quGoGgbP-aE&pp=ygUJY25iYyB0ZW11

PDD-aktier kan gynnas

Copy link to section

Det huvudsakliga företaget som kommer att dra nytta av Temus popularitet är PDD Holdings, tidigare känt som Pinduoduo. PDD, moderbolaget till Temu, är ett stort e-handelsföretag i Kina. Det har ett sammanlagt marknadsvärde på över 145 miljarder dollar.

PDD startade Temu som ett sätt att replikera dess framgång i Kina i ett globalt utrymme. Man hoppas kunna göra Temu lika framgångsrik som Pinduoduo är på sin hemmamarknad. Detta förklarar varför Temu kan spendera miljarder dollar på marknadsföring.

De senaste resultaten visade att företagets intäkter ökade med 66 % på årsbasis till över 52 280 miljoner RMB (7,2 miljarder USD). Rörelsevinsten steg till mer än 12,7 miljarder RMB (1,5 miljarder USD). Som ett resultat var dess totala vinst över 1,8 miljarder dollar.

Medan Temu växer i snabb takt, var dess bidrag till PDD Holdings ganska minimalt. Dess enorma marknadsföring var faktiskt ganska negativ för företagets lönsamhet. I ett uttalande sa Jun Liu, företagets VD:

“Temu är för närvarande i ett inlärningsskede. Vårt huvudfokus just nu är hur vi kan använda vår expertis för att skapa vårt unika värde. Vi fokuserar inte på min position eller andra ekonomiska mått i det aktuella skedet?”

Men i framtiden kommer Temu att vara en viktig del av PDD Holdings. Det är också ett bra skydd mot inflation eftersom det säljer de flesta av sina produkter är ganska billiga.

Allt detta förklarar varför PDD-aktien går bra. Den har ökat med över 29 % i år och med över 468 % under de senaste fem åren. Och trots detta är aktierna fortfarande ganska undervärderade. Det handlas till terminsmultipel på 22, vilket är lägre än andra snabbväxande företag.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.