Indiska jordbruksrestriktioner och exportbegränsningar “need of hour”, säger IIPA:s Vishandass

Indiens detaljhandelsinflation i november ökade till en tremånadershögsta och på 5,6 % år för år flyttas den närmare Indiens centralbanks 4 % (+/-) 2 % inflationsmålstak.

På grund av stigande matkostnader var detta den femtionde månaden i rad som konsumentprisindex (KPI) låg över 4 % på årsbasis, samtidigt som det var den första ökningen sedan juli 2023.

Konsumentmatprisindex (CFPI) hoppade till 8,7 % på årsbasis på grund av utmanande vädermönster, ojämnt nederbörd och högre festlig efterfrågan.

Kryddor, baljväxter och grönsaker ledde vägen och steg med 21,6 %, 20,2 % och 17,7 % på årsbasis.

Socker- och konfektyrvaror ökade också med 6,5 % på årsbasis, medan sockerbuffertlagren minskade och produktionen beräknas falla under säsongen 2023-24.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Som ett resultat fastställde beslutsfattare att åtgärder på utbudssidan var nödvändiga.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Dessa inkluderade exportrestriktioner för viktiga varor som lök, ris och vete, och ett beslut att minska mängden socker som levereras till etanoldestillerier.

För att få en bättre känsla för jordbrukspolitiken i Indien och konsekvenserna av dessa steg, pratade vi med den välkände jordbruksexperten, professor Ashok Vishandass.

Dr Ashok Vishandass, professor (tillämpad ekonomi) vid Indian Institute of Public Administration (IIPA) har intressen i hållbart jordbruk, riskhantering och internationell handel och handel.

Som före detta ordförande för The Commission for Agricultural Costs & Prices (CACP) i ministeriet för jordbruk och jordbrukare på nivån som sekreterare till regeringen. i Indien har han en rik och mångsidig erfarenhet av utformningen av jordbrukspris- och icke-prispolicyer, inklusive fastställande av minimistödspriset för olika jordbruksråvaror.

Följande är redigerade utdrag från vår diskussion.

F) I ljuset av de nya jordbruksrestriktionerna och exportbegränsningarna, tror du att Indiens regering (GoI) har vidtagit lämpliga åtgärder för att hantera stigande livsmedelsinflation?

A) Restriktionerna i dagsläget är nödvändiga eftersom vi måste prioritera att möta den inhemska efterfrågan först. Detta var absolut nödvändigt.

För det andra måste inflationen hållas inom RBI:s band på 4% +/-2%. Det är dessa tvång regeringen ställs inför och därför var dessa restriktioner behovet av timmen.

F) Behövs enligt din åsikt några andra åtgärder?

A) Restriktionerna är lämpliga men det hade varit bättre att införa vissa efterfrågeprognoser.

Vi kräver en stark databas om efterfrågan, produktion och konsumtion. Det måste finnas ett ordentligt statistiskt system som är på plats.

Det kunde ha hjälpt till att undvika abrupta exportrestriktioner och bättre kalibrera eventuella politiska beslut. Men det här är en långsiktig process.

För det andra har åtgärderna vissa återverkningar på producenter och jordbruksverksamhet.

Till exempel kan bönderna ha åtagit sig vissa leveranser till sina kunder som kan vara baserade utomlands.

Med det sagt behövdes dessa steg eftersom det var en nödsituation, men på lång sikt måste du vara förebyggande snarare än botande.

F) Med tanke på att vissa utländska kontrakt kan påverkas, kan dessa restriktioner skada Indiens globala varumärkesbyggande ansträngningar?

A) Det är ett bekymmer men uppenbarligen kommer regeringen att välja det mindre onda, och de har gjort rätt.

Sagt och gjort, regeringen måste mata de inhemska konsumenterna, vilket de gjorde i den situation vi för närvarande genomgår.

F) Var ser du livsmedelsinflation och livsmedelssäkerhet under de kommande sex till tolv månaderna?

A) Min uppfattning är att regeringen vidtar lämpliga åtgärder som kommer att hålla livsmedelsinflationen begränsad.

För det andra är storleken på skörden bra, och jag tror inte att tillgängligheten kommer att vara ett problem. Det enda problemet just nu är överkomliga priser eftersom produktionskostnaderna stiger.

Det finns tre faktorer att tänka på för livsmedelssäkerhet – överkomliga priser, tillgänglighet och tillgänglighet.

Av dessa tre As är tillgänglighet och tillgänglighet inte ett problem för vårt land.

Men naturligtvis är överkomlighet en fråga som kan åtgärdas genom statliga åtgärder eller genom vissa subventioner för att hjälpa de delar av befolkningen som står inför denna fråga.

Men för att hantera eventuella framtida brister är det bättre att ha en långsiktig prognos för produktionen och sedan kalibrera produktionen efter efterfrågan.

F) Med tanke på att Indien är en av de största etanolproducenterna i världen, vad kan restriktioner för socker betyda för vår export?

A) Ja, etanolexport är viktigt men vårt långsiktiga mål (med etanol) är att minska beroendet av import av fossila bränslen.*

Utmaningen med etanol i Indien är att det påverkar vår livsmedelsproduktion.

Ett problem med i synnerhet sockerrör är att det är en vattenslukande gröda.**

Vi är ett vattenstressat land och det är en fråga som vi inte kan bortse från. Detta är en nackdel med att använda sockerrör för etanol.

Man måste ha en balanserad syn på att omvandla dessa grödor till etanol eftersom vi måste ta hänsyn till vattenanvändning och livsmedelssäkerhet.

Sockerrör är kanske inte den bästa vägen för att minska beroendet av bränsleimport.

Majs och majs är andra möjliga källor men återigen är dessa livsmedelsgrödor.

När det gäller majs är markkvalitet och väderförhållanden viktiga faktorer som måste beaktas.

Till exempel erbjuder Punjab mycket gynnsamma förhållanden och där odlades traditionellt majs. Mycket av detta har dock nu undanträngts av risodling.

En annan fördel med majs är att det inte är en vattenslukande gröda, så det kan vara ett alternativ för användning i etanol.

Det viktigaste är att omarbeta vad vår efterfrågan är och vad den sannolikt kommer att bli.

Så vi måste fokusera på att producera efter efterfrågan, istället för att producera mer än vad som krävs, och sedan fortsätta att försöka lagra och exportera det.

Till exempel är paddy ett exempel. Vi behöver inte så mycket ris, men vi exporterar ungefär 10 miljoner ton. Det är en vattenslukande gröda, vilket betyder att vi exporterar virtuellt vatten.

Så, diversifiering till majs rekommenderas också eftersom den förbrukar mindre vatten, men eftersom det kommer att ske en avvägning från matgrödor till icke-livsmedel, är det en mycket knepig fråga.

Som jag nämnde tidigare, skulle jag inte stödja att omvandla sockerrörsjuice till etanol. Det är inte hållbart och drar mycket vatten.

F) Är det lönsamt att använda ris som foder för etanolomvandling?

A) Jo, det kanske kan vara på kort sikt med överskottslager, men jag ansluter mig inte till synen på att konvertera detta. Det är viktigt att överväga insatserna av ris.

Det finns två viktiga aspekter att ta hänsyn till. En är den privatekonomiska kostnaden för bönderna att engagera sig i dessa verksamheter, vilket ger en relativt snäv bild av situationen.

Den andra är den mer tekniska Domestic Resource Cost (DRC). DRC är ett mycket vidare begrepp och omfattar kostnaden för nationen i form av resurser.

När det gäller risproduktion är DRC för tungt. Man kan inte producera ris för att omvandla detta till bränsle. Detta är inte hållbart eftersom våra grundvattennivåer går ner.

På grund av alltför stora subventioner får många bönder redan gratis kraft och gratis vatten. Kostnaderna kanske inte är synliga, men för mig är detta ett mycket kostsamt DRC, och vi måste ha den större bilden i åtanke när vi ändrar någon policy.

F) Finns det någon annan politisk åtgärd du skulle vilja se från regeringen för att stödja jordbruket i landet?

A) Det måste finnas ett större fokus på bönderna. Viktiga steg är att rationalisera gödselpolitiken och erbjuda vissa subventioner per hektar.

Situationen på marken är särskilt ogynnsam för arrendatorer eftersom de inte har rättigheter till marken och saknar förmåner. Detta är ett viktigt område som måste åtgärdas.

*I enlighet med cellen för petroleumplanering och analys i den indiska regeringen är importberoendet 87,8 %.

** Enligt Indian Institute of Sugarcane Research, Lucknow, kräver sockerrörsgrödor allt från 1400-2300 mm i subtroperna och 2000-3500 mm i tropiska områden.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.