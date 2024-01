Guldutsikter 2024: Överskuggar den geopolitiska efterfrågan Feds politik?

Guldpriserna förväntas allmänt fortsätta sin uppåtgående marsch under 2024, efter att ha returnerat 13 % förra året trots en hökaktig Fed ; överträffar obligationer och de flesta råvaror och presterar på samma sätt som den tekniktunga NASDAQ.

Som ett resultat av en duvaktig Fed och förväntningar om snabba räntesänkningar uppskattar analytiker på JP Morgan ett riktpris på så högt som 2 300 $ 2024.

Den ökade komplexiteten för guld kommer från att det är både en konsumentvara och en investeringstillgång – en icke-avkastande sådan som också anses vara en av de bästa säkringarna mot inflation och oförutsedda ekonomiska händelser.

Den främsta oro för marknaderna är om Federal Reserve verkligen kan genomföra en mjuklandning.

Det råder stor förvirring över ekonomins sannolika bana med Bloomberg Economics som placerar sannolikheten för en hård landning så hög som 55%, medan Cleveland Fed uppskattar att detta är så lågt som 28%.

En global lågkonjunktur är alltså fortfarande mycket trolig.

Den stora skillnaden i förväntningar mellan marknaden och Fed kommer sannolikt att vara den centrala risken för 2024, som görs ännu mer osäker av de militära och geopolitiska förändringar som äger rum.

Irans senaste utplacering av ett krigsfartyg i Röda havet har dock bara intensifierat redan ökade spänningar och utövar också press uppåt på guldpriserna.

En snabb sammanfattning av 2023

Mitt i betydande marknadsvolatilitet och den snabba takten i Fed-höjningarna under 2023, presterade den gula metallen positivt och avslutade året på cirka 2 070 USD.

Tidigare under året steg guld till 2 000 dollar som ett svar på den snabbt växande krisen i amerikanska regionala banker, innan tjänstemän från Fed, Treasury och FIDC trädde in för att lindra marknadens oro, vilket ledde till en varaktig nedgång till 1 800 dollar nivåer med oktober 2023.

Detta vändes dock i oktober 2023 när nya geopolitiska komplikationer tog fäste i Mellanöstern efter utbrottet av Israel-Palestina-kriget.

Priserna fortsatte att stiga tills de bevittnade en aldrig tidigare skådad uppgång i början av december 2023, med guld som nådde rekordhöga 2 153,4 USD, på grund av marknadens övertygelse om att Fed verkade överge sin “högre-för-längre”-strategi; i kombination med oförutsedda militära aktioner i Röda havet.

Surendra Mehta, direktör, India Bullion and Jewellers Association Ltd. (IBJA), kallade evenemanget,

…en galen handel…

Trots de fortsatta upp- och nedgångarna på marknaden lyckades guld behålla sin glans på grund av en mängd faktorer, inklusive paniken kring USA:s regionala bankkris som såg till att stora enheter som SVB kollapsade; pågående geopolitiska spänningar – först med kriget mellan Ukraina och Ryssland, följt av kriget mellan Israel och Palestina, och slutligen med eskalerande spänningar i Röda havet; konsekvent stark centralbanks efterfrågan på fysiskt guld; och Feds duvpunkt i kombination med den pågående nedgången i dollarn sedan oktober 2023.

I ett stycke för Invezz från april 2023 med titeln ” Guld- och silverutsikter när 23 stater flyttar för att återvinna ädelmetaller som lagligt betalningsmedel “, citerade vi Mike Maloney, grundare av GoldSilver.com och noterad författare, som applåderade metallens historiska stabilitet och värdeförråd. egenskaper,

…det är de ultimata pengarna eftersom det inte finns något annat ens i samma liga…Det är det som gör guld till de vackraste pengarna av alla.

Ser fram emot 2024

Uppåtgående fart för guldpriserna under 2024 förväntas i stor utsträckning förbli intakt med många av samma krafter som överförts från föregående år, dvs. en duvaktig Federal Reserve, geopolitisk omvälvning och fasta centralbanksköp.

Fed, räntor och dollarn

Vanligtvis innebär en lösare Fed Policy att en icke-ränteavkastande tillgång som guld blir mer konkurrenskraftig mot andra vanliga finansiella instrument.

Dessutom väckte förväntningarna att Fed hade nått toppräntor, och sedan valt att avvika från “högre-för-längre”-politiken, misstankar om att den guvernör Powell-ledda FOMC fruktade utsikterna till överstramning.

Trots Powells insisterande på att räntesänkningar bara “kommer i syne”, räknar analytiker på EY med att Fed kommer att sänka räntorna fyra gånger under 2024, medan Goldman Sachs ekonomer räknade med så många som fem.

När allt kommer omkring antydde decemberpunkten att prognosen för den genomsnittliga styrräntan sänktes till 4,6 % jämfört med 5,1 % i sammanfattningen av prognoserna för september 2023.

Dessutom utökades uppsättningen av prickar för 2024 så lågt som 3,8 %.

Efter detta sjönk USA:s PCE till 2,6 % på årsbasis, vilket understeg Investing.coms förväntningar på 2,8 % på årsbasis; därför blir det mer utmanande för FOMC att förhindra marknader från att föregripa räntesänkningar.

Lägre kurser resulterar i svagare utsikter för dollarn, vilket vanligtvis bådar gott för globalt handlade råvaror eftersom de tenderar att prissättas i dollarn.

Geopolitik, ekonomi och recessionsrisker

Houthiernas attacker mot rederier har intensifierats.

Sammantaget har stora lastfartyg beslutat att undvika regionen och omdirigera leveranser från runt Godahoppsudden.

Iran skickade nyligen ett fartyg till regionen efter att USA slagit ner tre Houthi-båtar.

Utan klarhet om Irans mål ökar riskerna inom den redan flyktiga arenan.

Saker och ting värmdes upp ytterligare med den brittiska försvarsministern Grant Shapps som stödde att gå mot regionen, när han sa :

“Om vi inte skyddar Röda havet riskerar det att uppmuntra dem som vill hota på andra håll, inklusive i Sydkinesiska havet och Krim.”

Dessutom eskalerar spänningarna med Ryssland efter åtgärder från USA och dess allierade för att konfiskera redan frysta ryska tillgångar till ett belopp av 300 miljarder dollar.

Val

Under året kan valrisker i USA leda till politisk osäkerhet, vilket ytterligare kan höja profilen för guldets lager av värdefastigheter.

Geopolitiskt känsliga Taiwan ska gå till val i januari 2024, medan Europaparlamentet är planerat att ha val i juni.

Bromsar global tillväxt

Slutligen förutspådde Internationella valutafonden (IMF) en ekonomisk avmattning till 3,0 % på årsbasis för 2024, jämfört med en tidigare prognos på 3,5 % på årsbasis.

Detta kan potentiellt uppmuntra investerare att flytta bort från mer riskfyllda tillgångar och diversifiera sina portföljer till ädelmetaller.

I Kina, med tanke på att ytterligare stimulansåtgärder sannolikt kommer att rullas ut, förväntas konsumtionsefterfrågan återhämta sig inom smyckessegmentet.

Konsumenternas aptit kommer dock slutligen också att bero på att den privata sektorns förtroende fortsätter och hur väl fastighetsmarknaden är.

Centralbanksköp och andra källor

Centralbankernas fysiska köp av guld har fortsatt att accelerera.

Den hausseartade trenden i statliga inköp mitt i hög inflation och geopolitisk osäkerhet har varit en viktig drivkraft för guldpriser och efterfrågan.

Enligt World Gold Council (WGC) ska det uppskattade fysiska guldköpet förbli över trenden 2024, dvs över 450 – 500 ton.

Detta kommer att fortsätta att ge starkt stöd till priserna och uppåtgående.

Men de monetära myndigheternas oro kan ha förvärrats av de senaste planerna på att konfiskera frysta ryska tillgångar utomlands.

Under de kommande tolv månaderna uppskattar FX Street- analytiker att centralbankerna kommer att köpa betydligt mer fysisk metall på 800-850 ton.

Andra källor till efterfrågan

WGC-rapporten den 18 december 2023 noterade att de bästa guld-ETF:erna bevittnar betydande inflöden med Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC, Schweiz-baserade Raiffeisen ETF – Solid Gold Reliable and Traceable, och Istanbul Gold Exchange Traded Fund som noterar en ökning av efterfrågan på YTD med 1 552,0 %, 409,3 % respektive 136,5 %.

Novemberflödena var mest betydande för SPDR Gold Shares ETF som bröt inflöden av dollar på 1 miljard dollar i november 2023.

Efterfrågan på dessa segment förväntas fortsätta att växa.

Utsikter för guldpriser

Även om takten i Fed-politiken har varit den största oro för marknadsaktörerna, kan detta komma att förändras mitt i den nya utvecklingen i Röda havet och den konfronterande berättelsen som härrör från den brittiska regeringen.

WGC projicerade tre potentiella scenarier för 2024 – mjuklandning, hård och ingen landning med sannolikhetsintervall på 45–65 %, 25–55 % respektive 5–10 %.

Mjuk landning

Traditionellt har guldavkastningen inte varit stark inom ett mjuklandningsscenario.

Detta förväntas eftersom inflationen bringas under kontroll och tillväxtutsikterna skulle förbättras, vilket motverkar guldets rykte om värdeförråd och överdriver dess icke-avkastande egenskaper.

Enligt WGC var den genomsnittliga avkastningen för guld under de enda två registrerade mjuka landningarna i Feds historia på (-)1,6 %, jämfört med 16,3 % för statsobligationer och 33,3 % för aktier.

Om en mjuk landning skulle komma, kan guldavkastningen förbli relativt oförändrad, men kommer att vara villkorad av att geopolitiska fellinjer också löser sig.

Ändå kommer detta att kräva mycket exakt beslutsfattande från Fed och stor tur med externa faktorer.

Dessutom, om inflationen faller snabbare än Fed sänker, kommer realräntorna att apprecieras och konsumenternas efterfrågan kommer att avstå, vilket försvagar guldpriserna, åtminstone under en period.

Guldpriserna kommer även fortsättningsvis att påverkas av marknadsaktörernas osäkerhet i förhållande till Feds politik.

Hård landning

Det finns allvarliga farhågor om att Feds hökaktiga entusiasm under cykelns gång kan utlösa en ny recession, särskilt om monetära eftersläpningar kommer i förgrunden.

Marknaderna verkar aktivt gardera sig mot denna möjlighet med tanke på att man förväntar sig en uppsjö av räntesänkningar från Feds sida.

Inflationshot?

I ett sådant fall kommer guldefterfrågan sannolikt att stiga på efterfrågan på säker tillflyktsort i ljuset av sviktande finansiella tillgångar.

Emellertid, med situationen i Mellanöstern på en knivsegg, kan inflationen som ännu inte har dragit sig tillbaka till 2%-nivåer se en uppåtgående bias, kanske till och med stoppa de senaste nedgångarna i KPI och PCE.

Dessa farhågor har förvärrats av förväntningar om att transporter av grundläggande resurser som olja också kommer att försenas avsevärt på grund av att de omdirigeras runt Godahoppsudden.

I värsta fall kan Fed potentiellt tvingas vända kursen och återuppta räntehöjningar, vilket traditionellt sett har visat sig negativt för guld.

Ändå, även i ett sådant scenario, kan Fed tycka att det är mycket utmanande att träda in, efter att ha höjt räntorna till flera decenniers höga nivåer och ställs inför konsekvenserna av ökande räntebetalningar och allvarliga skulder, särskilt som hushållen har dragit ned majoriteten överskott från pandemin.

Dessutom, som vi såg 2023, bibehåller den höga geopolitiska efterfrågan på guld en stark köpaktivitet, särskilt bland centralbanker.

Som ett resultat kan geopolitisk efterfrågan på guld potentiellt kombineras med stigande inflation för att nå rekordnivåer för guld 2024.

Ingen landning

I en situation utan landning, som bedöms vara den minst sannolika, kommer marknaderna sannolikt att se en förbättring av ekonomisk tillväxt och inflation och skulle sannolikt förhindra en djupare recession i framtiden.

Om inte geopolitiken dominerar…

Även om lägre räntor generellt sett är positiva för guld, speglar dessa också minskade inflationsnivåer.

Som ett resultat kan realräntor (uttryckt som räntan minus inflationstakten) öka, minska eller förbli osäkra, beroende på hur förhållandet mellan de två spelar ut.

Fallande inflation kan innebära att realräntorna stiger, vilket kväver konsumenternas aptit, vilket kan begränsa guldpriset åtminstone tillfälligt.

Å andra sidan, med tanke på det betydande traditionella tillflyktsortsvärdet mot systemrisker inklusive pågående geopolitiska risker och potentiell recession, kommer investerare sannolikt att säkerställa en hög efterfrågan medan priserna skiftar högre.

Slutsats

JP Morgan-analytiker placerar riktpriset på guld till ett rekordhögt pris på 2 300 $, medan UBS, även om det är hausseartat, inte är så optimistiskt och förutspår ett pris på 2 150 $.

När det gäller synen från Fed-tjänstemän, sade en artikel från Wall Street Journal att,

Förra veckan förutsåg två tjänstemän inga nedskärningar nästa år och en förutspådde motsvarande sex fjärdedels nedskärningar. “Det är ett ganska brett intervall” att ta en signal från, sa Barkin.

Thomas Barkin är VD och koncernchef för Richmond Fed.

Åtminstone är den pågående penningpolitiska förvirringen och den geopolitiska disharmonin troliga skäl nog för investerare att öka diversifieringen av portföljer till guld för sina försäkringsfastigheter.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.