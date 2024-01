Priset på Tezos (XTZ) stiger men oro för NFT och DeFi kvarstår

Tezos -priset höll sig ganska bra på onsdagen då kryptovalutor rörde sig i sidled. XTZ-tokenet steg till en högsta av $1,10, dess högsta punkt sedan den 19 april. Den har ökat med mer än 78 % från den lägsta punkten 2023, vilket ger den ett börsvärde på över 1 miljard dollar.

Tezos tillväxt saktar ner

Copy link to section

Tezos är ett ledande blockchain-nätverk som är välkänt för sina betydande partnerskap. Företaget har partnerskap med Manchester United, McLaren, Misfits Gaming och Ubisoft.

Dessa är ledande aktörer inom sina respektive branscher. Manchester United är ett av de bästa fotbollslagen i engelska Premier League (EPL) medan McLaren är ett topplag i Formel 1. Ubisoft är ett av de bästa spelbolagen globalt, med titlar som Assassins Creed, Avatar och Prince of Persia.

Det finns fortfarande oro för effekterna av enorma marknadsföringsbudgetar på företag inom kryptoindustrin. Till exempel är Crypto.com förmodligen den största annonsören men dess marknadsandel har minskat. Jag skrev nyligen om Velas , ett blockchain-företag som var Ferraris främsta annonsör under säsongen 2022.

De senaste uppgifterna visar att Tezos inte har gynnats avsevärt genom dessa partnerskap. Data på sin webbplats visar att antalet kontrakt i dess ekosystem har gått åt sidan under de senaste månaderna.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Den hanterade över 3,3 miljoner transaktioner i december, upp från 2,5 miljoner i november. Dessa transaktioner har pendlat mellan 3,9 miljoner i februari förra året till 2,5 miljoner i augusti.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Tezos transaktionsräkning

Tezos marknadsandel inom Non-Fungible Token (NFT)-branschen är också ganska liten. Data från CryptoSlam visar att den totala NFT-försäljningen sjönk med 8,14% under de senaste 30 dagarna till 902 000 USD. Det har mindre än 4 000 totala säljare och köpare. Däremot hanterade Bitcoin över 869 miljoner dollar under samma period.

Tezos marknadsandel inom branschen Decentralized Finance (DeFi) är också ganska liten. Nätverket har ett totalt värde låst (TVL) på bara 65 miljoner dollar. De flesta av dessa tillgångar finns i Youves, Tezos Liquidity Baking och KordFi.

Tezos prisprognos

Copy link to section

XTZ-diagram av TradingView

Det dagliga diagrammet visar att XTZ-tokenpriset har varit i en uppåtgående trend under de senaste månaderna. Detta rally beror inte på dess interna tillväxt. Istället är det en del av den pågående altcoinsäsongen. Det har hållit sig över 50-dagars och 100-dagars exponentiella rörliga medelvärden (EMA).

Relative Strength Index (RSI) har fortsatt att stiga medan MACD-indikatorn rörde sig över neutralpunkten. Därför tyder tekniker på att myntet kommer att fortsätta stiga när köparna riktar in sig på nyckelmotståndspunkten på 1,47 dollar, den högsta svängningen i februari förra året.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.