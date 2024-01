Kan Tesla Inc (TSLA) bli en vinnande aktie 2024?

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) rapporterade robusta prestationer 2023. Produktionen och leveransen av elfordon nådde 1,8 miljoner efter att ha ökat med 38 % på årsbasis. Målet för 2024 överstiger 2,2 miljoner elbilar. Tesla kan förvänta sig positiva kassaflöden till 2025 om tillväxttakten materialiseras. Investerare vill förstå hur företaget kan prestera på kapitalmarknaderna.

Teslas ledarskap inom elbilsbranschen gjorde företaget till en vinnande aktie 2023. Dess ledarskap utmanas dock av BYD. BYD sålde mer än 3,0 miljoner jämfört med Teslas 1,8 elfordon 2023. Tre faktorer förstärker konkurrentens försprång på elbilsmarknaden. De tre faktorerna inkluderar prissättning, räntor och marknadstillträde.

Tesla-modeller är prissatta högre än konkurrenterna. Köpare står inför höga räntor. I Kina, världens största elbilsmarknad, har BYD övertaget. Silverkanten för Tesla är dess varumärke, globala image och försäljningstillväxtpotential i Europa och Mellanöstern. Pristrycket skulle delvis kunna mildras av en stabil penningpolitik. Tesla kan dock tvingas erbjuda enorma rabatter.

Även om konkurrensen är formidabel, kommer Teslas överhöghet att fortsätta till 2024. Vi räknar med en stark försäljningstillväxt. När Tesla kämpar om marknadsledarskap kan investerare förvänta sig betydande avkastning på aktien. Potentialen för positiva kassaflöden kommer att vara en viktig drivkraft för aktien.

Tesla har stöd på $220 och motstånd på $290

Copy link to section

Source – TradingView

Teknisk analys visar en uppåtgående trend i Teslas aktiekurs baserat på glidande medelvärden. RSI ligger dock på 44,40 och sjunker. Priset kan sjunka något från den nuvarande värderingen på $238. Om det händer är det stor sannolikhet att priset kommer att hålla sig under 220 $. Det är också den punkt då RSI kan utlösa köpsignalen. Den medellång till långa sikten är att aktien kommer att apprecieras.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Sammanfattning

Copy link to section

Tesla möter formidabel konkurrens, men märket är fortfarande den bästa elbilen på marknaden. Trots den prisbaserade konkurrensen kommer Tesla att öka försäljningen under hela året. Potentialen för positiva kassaflöden till 2025 gör Tesla till en vinnande aktie.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.