PDD-aktie: Temu-tillväxt och lärdomar från Wish.com

PDD Holdings (NASDAQ: PDD) aktiekurs steg under 2023, hjälpt av den växande populariteten för Temu, det snabbväxande e-handelsföretaget. Aktien hoppade till 150 $, den högsta nivån sedan mars 2021. De steg med över 80 % 2023 och slog sina topprivaler som Alibaba, JD.com och till och med Amazon.

Temus Wish.com-risk

Temu var huvudorsaken till att PDD Holdings aktiekurs steg när företaget blev mer populärt. Data från SimilarWeb visar att det blev de mest nedladdade e-handelsapparna runt om i världen. Den hade över 100 miljoner nedladdningar i Google Play Butik och miljontals fler i iOS.

Denna tillväxt skedde när företaget ökade sina marknadsföringskostnader och eftersom dess plattform blev viral på grund av sina billiga produkter. De senaste resultaten visar att företaget spenderade över 2,9 miljarder dollar i försäljning och marknadsföring under tredje kvartalet. Det spenderade miljarder mer 2023.

Temus explosiva tillväxt är en bra sak för PDD eftersom de expanderar sin verksamhet bort från sin kinesiska marknad. Men det kommer också med betydande risker, som företaget kommer att behöva hantera på lång sikt.

I det här fallet behöver PDD Holdings och dess investerare lära sig något av Wish.com, som också såg explosiv tillväxt för ett tag sedan. Temu och Wish.com är liknande företag genom att de fokuserar på att sälja lågprisartiklar och skicka dem runt om i världen.

De två företagen kan göra det genom att köpa sina produkter i asiatiska länder som Kina. De köper också sina produkter direkt från tillverkare, vilket tar bort märkningen som andra företag går igenom.

Önskar intäkter och vinst utmaningar

Genom att titta på Wish.coms historia ser vi att det är svårt att göra vinst i den här branschen. Enligt SeekingAlpha nådde Wish.coms årliga omsättning över 2,5 miljarder dollar 2020 när efterfrågan på e-handelslösningar ökade.

Sedan dess har företaget varit i en nedförsbacke. Dess intäkter 2021 sjönk till 2,08 miljarder dollar följt av 571 miljoner dollar 2022. Företagets intäkter under de efterföljande tolv månaderna uppgick till 357 miljoner dollar.

Samtidigt har Wish fortsatt att ackumulera förluster. Dess nettoförlust hoppade från 208 miljoner USD 2018 till 359 miljoner USD under de senaste fyra kvartalen. Det har också sett antalet aktiva användare sjunka under denna period. Dess senaste resultat visade att det hade 11 miljoner aktiva användare varje månad under de senaste 12 månaderna. Dess månatliga användare uppgick till cirka 9 miljoner under tredje kvartalet.

Däremot hade företaget 60 miljoner respektive 46 miljoner aktiva användare under samma kvartal 2021. Allt detta förklarar varför aktiekursen på WISH.com har kraschat med över 60 % under de senaste 12 månaderna.

Risker för PDD-aktier

Att använda Wish.coms exempel förklarar därför varför Temu och PDD står inför flera betydande risker framöver. Utmaningen är att den behöver spendera mer pengar på marknadsföring i ett försök att öka sin marknadsandel. Det måste också se till att dess försäljning är lönsam.

Lyckligtvis för PDD har den en sund balansräkning som kan hjälpa den att stödja Temu under lång tid. Det slutade förra kvartalet med över 27 miljarder dollar i kontanter och kortsiktiga investeringar. Den är nästan skuldfri eftersom den totala långfristiga skulden uppgår till bara 222 miljoner dollar.

På kort sikt kommer PDD-aktien sannolikt att fortsätta att stiga eftersom investerare siktar på den högsta nivån på 212 $, vilket är cirka 43% över den nuvarande nivån.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.