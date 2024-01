Av de 50 rikaste blev 38 rikare 2023

Eftersom levnadskostnadskrisen utmanar många med nödvändigheter som mat, särskilt under semesterperioden, upplever finanseliten, inklusive amerikanska teknikjättar och ryska oligarker, en ekonomisk boom. Nyckelpersoner som Elon Musk och Mark Zuckerberg har sett betydande ökningar i sina förmögenheter, liksom andra rika individer som Storbritanniens James Dyson och Jim Ratcliffe, enligt uppgifter från Bloomberg.

Ökad förmögenhet trots globala utmaningar

Trots ekonomiska sanktioner och den pågående konflikten i Ukraina har många ryska oligarker fortsatt att samla rikedomar. Av världens 50 rikaste individer var det bara 12 som såg en minskning av sina förmögenheter 2023, medan de allra flesta hade en betydande ekonomisk tillväxt, med vissa ökningar som var otroligt stora.

Elon Musk leder flocken

Elon Musk, med ett uppskattat nettovärde på 235 miljarder dollar, ligger i toppen, främst på grund av Teslas framgångar. Trots en betydande nedgång i hans investering i X (tidigare Twitter) har Teslas aktieuppgång ökat hans rikedom markant.

Zuckerbergs anmärkningsvärda comeback

Mark Zuckerberg, som till en början skulle möta Musk i en burmatch, såg hans rikedom skjuta i höjden med 184 % och nådde 128 miljarder dollar. Detta språng drevs av Metas (Facebooks moderbolag) återhämtning efter ett utmanande 2022.

Oväntade vinnare och förlorare

Andra betydande vinster inkluderar den indonesiske tycoonen Prajogo Pangestu, som såg en sjufaldig ökning av sin rikedom på grund av investeringar i geotermisk energi. Däremot drabbades den indiske miljardären Gautam Adani inför en avsevärd minskning av sin förmögenhet efter anklagelser om företagsbedrägerier.

Global representation i miljardärsklubben

Listan över världens rikaste är till övervägande del amerikansk, med franska Bernard Arnault och Françoise Bettencourt Meyers som anmärkningsvärda undantag. Arnaults förmögenhet växte tack vare LVMH:s framgångar, medan Bettencourt Meyers, den rikaste kvinnan på listan, såg en blygsam ökning av hennes nettoförmögenhet.

Sanktionerade ryssar blir rikare

Trots internationella sanktioner har många ryska miljardärer som Vladimir Potanin och Alisher Usmanov sett sin rikedom öka. Vissa av deras tillgångar förblir dock frysta på grund av ekonomiska restriktioner.

Storbritanniens närvaro i miljardärsrankingen

Storbritannien bidrar med 17 individer till de 500 rikaste, med Dyson som den rikaste britten. Ratcliffe, en annan stor brittisk miljardär, utökade nyligen sin portfölj genom att förvärva en betydande andel i Manchester United.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.