Guldprisprognos när det amerikanska dollarindexet (DXY) återhämtar sig

Guldpriset (XAU/USD) har dragit sig tillbaka den här veckan då valutahandlare anammat en risk-off-sentiment. Det handlades för $2 040 på fredagen när det gick mot sin första veckovisa nedgång sedan mitten av december. Det här priset är mycket lägre än det högsta någonsin på $2 147,30.

Risk-off sentiment

Valutahandlare har anammat en risk-off-sentiment den här veckan när förhoppningarna om snabba räntesänkningar av Federal Reserve bleknade. Denna syn har setts över alla finansiella tillgångar. På aktiemarknaden har nyckelindex som Dow Jones och Nasdaq 100 fallit under de senaste tre raka dagarna.

På samma sätt, på kryptovalutamarknaden, har de populäraste mynten som Bitcoin, Solana och Avalanche dragit sig tillbaka. Bitcoin-priset backade från tisdagens högsta på $45 000 till $42 000 även efter Jim Cramer touted det.

Samtidigt har rädsla och girighetsindex dragit sig tillbaka från den extrema girighetszonen på 80 till det gröna området på 74. VIX-indexet och US-dollarindexet (DXY) studsade tillbaka under de senaste dagarna.

Denna prisåtgärd beror mest på den pågående rädslan att Federal Reserve inte kommer att röra sig tillräckligt snabbt för att sänka räntorna. I ett uttalande denna vecka varnade Richmond Feds Tom Barkin för att Fed kan höja räntorna.

Den andra viktiga katalysatorn för guldpriset har varit den pågående krisen i Mellanöstern, där Houthi-attacker har bromsat transiteringen genom regionen. Som ett resultat har företag som Maersk, Evergreen och MSC pausat att använda Röda havet.

Denna trend har lett till högre sjöfraktkostnader globalt. Drewry Shipping Index har stigit till $1 661, den högsta punkten på några månader. Vidare har priset på råolja hållit sig ganska stabilt, med Brent och West Texas Intermediate (WTI) som har flyttat till $78 respektive $73.

Guldpriset reagerar på dessa händelser på grund av inverkan på Federal Reserve. Till skillnad från metaller som koppar och bly har guld ingen industriell användning. Istället ses det ofta som ett alternativ till den amerikanska dollarn.

Nästa viktiga guldnyheter kommer att vara den kommande amerikanska nonfarm payrolls (NFP) data. Ekonomer tillfrågade av Reuters förväntar sig att uppgifterna ska avslöja att ekonomin lade till 170 000 jobb i december när arbetslösheten steg till 3,8%.

Guldprisprognos

Det dagliga diagrammet visar att guldpriserna har kommit under press de senaste dagarna. Under denna period har guld dragit sig tillbaka under den viktigaste stödnivån på $2 080, dess högsta punkt den 4 maj förra året. På den positiva sidan har guld hållit sig över 50-dagars och 100-dagars exponentiella rörliga medelvärden (EMA).

Guld har också bildat ett dubbeltoppmönster, vilket är ett baisseartat tecken. I prisåtgärdsanalys är detta mönster ofta ett baisseartat tecken. Därför är utsikterna för guld nu neutrala. Nyckelnivån att titta på kommer att vara $2 081. En rörelse över detta pris kommer att fortsätta att stiga, med nästa nyckelnivå att titta på kommer att vara $2 146.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.