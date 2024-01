Ringa “konfidentiellt” filer för en börsintroduktion

Circle Internet Financial, företaget bakom USDC stablecoin, har konfidentiellt ansökt om en börsnotering i USA.

Circe-filer för US IPO

I november 2023 lyfte Invezz fram Circles rapporterade IPO-planer, med indikationer på att USDC-emittenten skulle lämna in i början av 2024.

Den 11 januari meddelade Circle att de hade “konfidentiellt lämnat in ett utkast till registrering” hos US Securities and Exchange Commission (SEC) för en börsnotering. Formuläret S-1 som beskriver företagets strävan att emittera sina aktierelaterade värdepapper till allmänheten angav dock inte antalet aktier som erbjudandet var inriktat på. IPO:s prisklass är inte heller fastställd, säger Circle i ett pressmeddelande.

Enligt stablecoin-emittenten kommer det börsnoterade erbjudandet att äga rum när SEC slutfört sin granskningsprocess. Detta kommer också att bero på marknaden och andra förhållanden, tillade företaget.

Circles utkast till registreringsutlåtande för börsintroduktionen kommer när den bredare kryptomarknaden hejar på SEC:s godkännande av spot Bitcoin ETF:er. Den regulatoriska nicken, där detaljer visar SEC-ordföranden Gary Gensler stod för svängomröstningen, kom efter en 10-års väntan. Den första spot-ETF-ansökan gjordes 2013 av kryptobörsen Geminis medgrundare Cameron och Tyler Winklevoss.

USDC är fortfarande det näst största stabila myntet efter börsvärde – för närvarande står det på 25,2 miljarder dollar. Förutom USDC är Circle också emittent av EURC (EURC), ett euro-kopplat stabilt mynt.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.